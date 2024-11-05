Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

Yeni Malatyaspor Hazırlıklara Başladı

Trendyol 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, antrenman Nurettin Soykan Tesisleri'nde, teknik sorumlu Adem Büyük yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenmanın başında oyuncular koşu çalışması yaptı, ardından pas çalışmalarıyla devam etti.

Maç Tarihi ve Saati

Yeni Malatyaspor'un, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç 9 Kasım Cuma günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 16.00 olarak belirlendi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Nurettin Soykan Tesisleri'nde, teknik sorumlu Adem Büyük yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Nurettin Soykan Tesisleri'nde, teknik sorumlu Adem Büyük yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması yaptı.