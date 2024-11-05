DOLAR
34,34 0,01%
EURO
37,49 -0,28%
ALTIN
3.021,85 0,01%
BITCOIN
2.365.443,25 -2,14%

Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

Yeni Malatyaspor, 9 Kasım Cuma günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını başladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 15:25
Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

Yeni Malatyaspor Hazırlıklara Başladı

Trendyol 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, antrenman Nurettin Soykan Tesisleri'nde, teknik sorumlu Adem Büyük yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenmanın başında oyuncular koşu çalışması yaptı, ardından pas çalışmalarıyla devam etti.

Maç Tarihi ve Saati

Yeni Malatyaspor'un, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç 9 Kasım Cuma günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 16.00 olarak belirlendi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Nurettin Soykan Tesisleri'nde, teknik sorumlu Adem Büyük yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Nurettin Soykan Tesisleri'nde, teknik sorumlu Adem Büyük yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emirhan Bulut'un Hedefi İlk 100
2
Depremzededen Balkan Şampiyonası'na: Merve Fahlioğulları Madalya Peşinde
3
A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan Romanya Maçı Öncesi Destek Çağrısı
4
Bosna Hersek'ten Dzeko ve Hajradinovic'e Milli Davet
5
Mehmet Sadık Vefa Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Oldu
6
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi Hedefi
7
Sivasspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek