Yeni Malatyaspor, Keçiörengücü Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Yeni Malatyaspor Antrenmanlarını Sürdürüyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 25 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan Ankara Keçiörengücü mücadelesi için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Sarı-siyahlı ekibin, Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanı, altyapı teknik sorumlusuyla Murat Uçkun yönetiminde gerçekleşti. Ekip, antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, çeşitli teknik çalışmalar da gerçekleştirdi.

Gelecek Antrenman

Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlık sürecine devam edecek. Taraftarlar, takımının maç öncesi performansını takip etmek için sabırsızlanıyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 25 Ağustos Pazar günü Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 25 Ağustos Pazar günü Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 25 Ağustos Pazar günü Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 25 Ağustos Pazar günü Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde sürdürdü.