Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yeni Malatyaspor, Keçiörengücü Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Yeni Malatyaspor, Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maça yoğun bir tempoyla hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 18:41
Yeni Malatyaspor, Keçiörengücü Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Yeni Malatyaspor Antrenmanlarını Sürdürüyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 25 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan Ankara Keçiörengücü mücadelesi için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Sarı-siyahlı ekibin, Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanı, altyapı teknik sorumlusuyla Murat Uçkun yönetiminde gerçekleşti. Ekip, antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, çeşitli teknik çalışmalar da gerçekleştirdi.

Gelecek Antrenman

Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlık sürecine devam edecek. Taraftarlar, takımının maç öncesi performansını takip etmek için sabırsızlanıyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 25 Ağustos Pazar günü Ankara Keçiörengücü ile...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 25 Ağustos Pazar günü Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 25 Ağustos Pazar günü Ankara Keçiörengücü ile...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 25 Ağustos Pazar günü Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 25 Ağustos Pazar günü Ankara Keçiörengücü ile...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 25 Ağustos Pazar günü Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 25 Ağustos Pazar günü Ankara Keçiörengücü ile...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 25 Ağustos Pazar günü Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde sürdürdü.

İLGİLİ HABERLER

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı