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Yeni Malatyaspor, Ümraniyespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Yeni Malatyaspor, Ümraniyespor maçı için hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 19:35
Yeni Malatyaspor, Ümraniyespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Yeni Malatyaspor, Ümraniyespor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol 1. Lig'in temsilcisi Yeni Malatyaspor, Central Hospital Ümraniyespor ile yapacakları maç öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman Detayları

Hazırlıklara Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetiminde başlayan sarı-siyahlılar, başlangıçta koşu ve ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Antrenman, pas çalışmasıyla sona erdi.

Maç Tarihi ve Saati

Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan Yeni Malatyaspor, antrenmanın ardından kampa girdi. Malatya ekibi, 26 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı maçın...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik sorumlu Adem Büyük yönetiminde tamamladı.

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