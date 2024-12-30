Yeni Yıla Zirveye Çıkan Liverpool ve Atalanta

Premier Lig ve Serie A'da Zirvede Değişim Yok

Hafta sonu Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde heyecan dolu karşılaşmalar yaşandı. Premier Lig'de Liverpool, Serie A'da ise Atalanta, yeni yıla zirvede girmeyi başardı.

Liverpool Rüzgarı

Teknik direktör Arne Slot yönetiminde fırtına gibi esen Liverpool, ligin 19. haftasında West Ham United'a konuk oldu. Karşılaşmayı 5-0 gibi çarpıcı bir skorla kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdılar.

Karşılaşmada golleri, Luis Diaz, Cody Gakpo, Muhammed Salah, Trent Alexander-Arnold ve Diogo Jota kaydetti. Mısırlı yıldız Salah, performansıyla adından söz ettirirken, bu maçta bir gol atıp iki asist yaptı. Salah, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta 20 gol ve 17 asist gibi etkileyici istatistiklere ulaştı.

Son şampiyon Manchester City ise Leicester City deplasmanında 2-0 galip gelerek, 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Nottingham Forest ise Everton'u 2-0 mağlup ederek art arda 5. galibiyetine imza attı.

Ligde 5 maçta 45 puana ulaşan Liverpool, rakiplerinin önünde sağlam bir avantaj sağladı. Nottingham Forest 37, Arsenal 36 ve Chelsea 35 puanla sıralanıyor.

Serie A'da Lider Değişmedi

Serie A'da ise lider Atalanta, Lazio ile oynadığı maçta 1-1 berabere kalarak 11 maçlık galibiyet serisine son vermek zorunda kaldı. Atağında Fisayo Dele-Bashiru'nun golüyle öne geçen Lazio'ya, Atalanta'nın yanıtı son dakikalarda geldi ve Marco Brescianini beraberlik golünü kaydetti.

Son şampiyon Inter, Cagliari karşısında 3-0 galip gelerek, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun penaltı golüyle öne geçti. Juventus, Fiorentina ile 2-2 berabere kalırken, milli futbolcu Kenan Yıldız maçta 63. dakikada oyuna dahil oldu.

Şampiyonluk mücadelesinde Napoli, Venezia karşısında 1-0 galip gelerek üst üste üçüncü galibiyetini alırken, Milan ile Roma arasındaki karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı. Zeki Çelik maçta ikinci devrede sahaya adım attı.

Serie A'da 18 hafta sonunda Atalanta 41 puanla zirvede yer alırken, Napoli 40 puanla takibini sürdürdü. Inter, Lazio ve Fiorentina ise 32 puanda mücadele ediyor.