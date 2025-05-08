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Yenimahalle Belediyespor, Hentbol Süper Lig Play-off'unda İzmir'i Geçti

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 7-8 etabında Yenimahalle Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 41-37 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 20:47
Yenimahalle Belediyespor, Hentbol Süper Lig Play-off'unda İzmir'i Geçti

Yenimahalle Belediyespor, Hentbol Süper Lig'de Öne Geçti

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 7-8 etabında oynanan ilk maçta Yenimahalle Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor karşısında 41-37'lik skorla galip geldi.

Maç Detayları

Maç, Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleşti. İlk yarıyı 18-17 önde tamamlayan başkent ekibi, maç sonuna kadar üstünlüğünü sürdürdü ve önemli bir galibiyet elde etti.

Seride 1-0 öne geçen Yenimahalle Belediyespor, yarın oynanacak olan ikinci maçı da kazanması durumunda ligi 7. sırada tamamlamış olacak.

Kadınlar Hentbol Süper Lig play-off 7-8 etabı ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile...

Kadınlar Hentbol Süper Lig play-off 7-8 etabı ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor Celal Atik Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan Havin Akgül (9), rakibiyle mücadele etti.

Kadınlar Hentbol Süper Lig play-off 7-8 etabı ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile...

Kadınlar Hentbol Süper Lig play-off 7-8 etabı ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor Celal Atik Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan Havin Akgül (9), rakibiyle mücadele etti.

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