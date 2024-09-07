YEO Teknoloji Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın Yeni Sponsoru

YEO Teknoloji Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ile Anlaştı

YEO Teknoloji, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni şort sponsoru olarak anlaşma sağladı. Bu gelişme, sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan resmi açıklamayla duyuruldu.

Sponsorluk Detayları

Sponsorluk anlaşması kapsamında, YEO Teknoloji'nin logosu, takımın şortunun sağ ön tarafında yer alacak.

YEO Teknoloji’nin Faaliyet Alanları

YEO Teknoloji; endüstriyel otomasyon, mühendislik, teknoloji ve yenilenebilir enerji çözümleri gibi alanlarda faaliyet gösteren bir şirkettir. Bu sponsorluk, firmanın spor alanındaki yatırımlarını ve desteklerini pekiştiriyor.

, sponsorluk ilişkisi ile güçlenirken, YEO Teknoloji de sporun yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.