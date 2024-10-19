Yerli ve Yabancı Tenisçiler Erciyes'te Güç Eminiyor

Yerli ve Yabancı Tenisçiler Erciyes'te Güç Depoluyor

Erciyes Kayak Merkezi'nde, Türkiye'nin ilk yüksek irtifa tenis kortlarında hem yerli hem de yabancı sporcular antrenman yaparak güç depoluyor. Sporcular, Erciyes Dağı'nın 2 bin 300 rakımındaki kortlarda performanslarını artırma hedefiyle kampta bulunuyor.

Berfu Cengiz: "Yüksek Rakımda Hazırlık Yaptım"

Avustralya Açık'ın elemelerine katılacak olan milli tenisçi Berfu Cengiz, AA muhabirine verdiği bilgide, kendisinin ITF Uluslararası Tenis Turnuvası'na katılmak için Kayseri'ye geldiğini ve turnuvanın ardından burada çalışmalarına sürdüğünü belirtti. Cengiz, "Yüksek rakımda hazırlık yapmanın faydaları var. Vücuda daha iyi dayanıklılık sağlıyor. Ayrıca burada antrenman yaptığım için diğer turnuvalarda daha rahat oynayacağımı düşünüyorum." dedi.

Anastasiia Gureva: "Yükseklik Gerçekten Zorlayıcı"

Rus tenisçi Anastasiia Gureva ise ilk başta yüksek irtifada nefes almakta zorluk çektiğini ancak zamanla alıştığını ifade etti. Gureva, "Daha önce hiç bu kadar yüksekte oynamadım. Rusya'da sadece 1200 metrede bir kamp yaptım ama 2300 metre gerçekten çok farklı, çok zorlayıcı" dedi. Yüksek rakımda kamp yapmanın müsabakalara katılımında nasıl bir fark oluşturacağını da vurguladı.

Deniz Dilek: "Türkiye'de Bir İlk"

İlgili merkezde kamp yapan tenisçilerden Deniz Dilek de buranın Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, "Burası gerçekten güzel bir tecrübe. Zorlukları var ama bu duruma uyum sağlamak hepimiz için farklı bir şans. Buradan sonra Antalya'daki müsabakalarıma geçeceğim ve buradaki antrenmanların benim için katkı sağlayacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Erciyes Kayak Merkezi'nde kurulan Türkiye'nin ilk yüksek irtifa tenis kortlarında yerli ve yabancı sporcular güç depoluyor. Tenisçiler, Erciyes Dağı'nın eteklerinde 2 bin 300 rakımda kurulan kortlarda performanslarını artırmak için kamp yapıyor.