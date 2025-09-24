Yeşilay Aile Parkuru tanıtıldı: L'Etape Türkiye için 2,5 kilometrelik parkur

Yeşilay, L'Etape Türkiye kapsamında 2,5 kilometrelik Aile Parkuru'nu tanıttı; etkinlik 11 Ekim'de Beykoz Spor Ormanı'nda düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 12:46
2,5 kilometrelik parkur L'Etape Türkiye by Tour de France kapsamında hayata geçiriliyor

Yeşilay Spor Kulübünün L'Etape Türkiye by Tour de France amatör bisiklet yarışı kapsamında oluşturacağı 2,5 kilometrelik Yeşilay Aile Parkurunun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Sepetçiler Kasrı'ndaki Yeşilay Genel Merkezi'nde yapıldı. Etkinlikte İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Seyda Dursun, Yeşilay Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hasan Siret Albayrak, Türkiye By Tour De France Genel Direktörü Ömer Kafkas ile çok sayıda davetli hazır bulundu.

Seyda Dursun toplantıda, Türkiye'de gerçekleştirilen başarılı organizasyonlara dikkat çekerek şunları ifade etti: 11 Ekim tarihinde saat 10'da Beykoz Spor Ormanı'nda gerçekleştireceğimiz organizasyon çocuklar ve ailelerin keyifli vakit geçirebileceği bir etkinlik olacak. Yeşilay, sadece bağımlılıkla mücadele alanında değil spor ve sağlıklı yaşamı bir kültür haline getirmeye çalışan önemli bir kuruluş. Herkesin katılımını bekliyoruz.

Hasan Siret Albayrak ise Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı ve şunları söyledi: Bisiklet sporunun sağlık ve ulaşılabilirlik açısından öneminin farkındayız. Bisiklet buluşmalarıyla sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırıyoruz. Dünyanın en büyük bisiklet organizasyonlarından biri olan L'Etape Türkiye by Tour de France'ın içinde yer almaktan gurur duyuyoruz. Organizasyonun İstanbul ayağında katılımcılara keyifli bir deneyim sunacağız.

Ömer Kafkas da Yeşilay'ın Çocuk ve Aile Parkuru ile sağlıklı yaşamı yayma kararlılığını ortaya koyduğunu belirterek şunları aktardı: Bu iş birliği sadece sponsorluk değil ailelerin ve çocukların sağlıklı bir geleceğe adım atmasını sağlayacak önemli bir adım. İstanbul'un bu organizasyona ev sahipliği yapması şehrin uluslararası tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır. Ülkemizi sporla markalaştırmak istiyoruz. Bunu yaparken gençlere ve çocuklara sporla ilgili doğru bir model oluşturmak en büyük hedefimiz. Sizleri parkura çocuklarınızla birlikte katılmaya davet ediyoruz.

Toplantı, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

