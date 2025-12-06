Yeşilyurtspor - Silifke Belediye Spor: Maçın Hakemi Samet Yağcı

Nesine 3.Lig 2. Grupta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Spor, 12. haftada Silifke Belediye Spor'u konuk edecek. Müsabakayı Samet Yağcı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nesine 3. Lig 2.Grup'ta oynanacak 12. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemleri açıkladı. Yeni Malatya Stadyumu'nda yarın oynanacak Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü-Silifke Belediye Spor karşılaşmasını Erzincan Bölgesi Klasman Hakemi Samet Yağcı yönetecek.

Hakem Kadrosu

Maçın yardımcı hakemliklerini Rize Bölgesi Klasman Hakemi Akın Karabacak ile Ankara Bölgesi Klasman Hakemi Anıl Gökberk Sarı yapacak. Karşılaşmada, Ardahan Bölgesi Klasman Hakemi Havva Nur Demir dördüncü hakem olarak görev alacak.

Maç Bilgileri

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü - Silifke Belediye Spor karşılaşması Yeni Malatya Stadyumu'nda yarın saat 15.00'te başlayacak.

