Kutay Tek, Klasik Yay Erkekler Türkiye Şampiyonu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcusu Kutay Tek, 03-07 Aralık 2025'te Samsun'da düzenlenen 2025 Salon Türkiye Şampiyonası'nda Klasik Yay Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 10:35
Kutay Tek, Klasik Yay Erkekler Türkiye Şampiyonu

Kutay Tek, Klasik Yay Erkekler Türkiye Şampiyonu

Samsun'da düzenlenen 2025 Salon Türkiye Şampiyonası'nda zafer

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Spor Kulübü okçusu Kutay Tek, Klasik Yay Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

03-07 Aralık 2025 tarihlerinde Samsun'da düzenlenen 2025 Salon Türkiye Şampiyonasında elde edilen bu başarı, kulüp ve kent adına önemli bir gurur kaynağı olarak kayda geçti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sporcu Kutay Tek ile antrenörü Emre Çömez'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR A.Ş. SPOR KULÜBÜ’NDEN KUTAY TEK, KLASİK YAY ERKEKLER...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR A.Ş. SPOR KULÜBÜ’NDEN KUTAY TEK, KLASİK YAY ERKEKLER KATEGORİSİNDE TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR A.Ş. SPOR KULÜBÜ’NDEN KUTAY TEK, KLASİK YAY ERKEKLER...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Göztepe - Trabzonspor | Trendyol Süper Lig 15. Hafta
2
Melahat Ünügür Ortaokulu Futbolda 10 Yıl Eskişehir Şampiyonu — Türkiye Şampiyonluğunu Hedefliyor
3
19 Mayıs Stadyumu Dünya Sıralamasına Giriyor: İnşaat Hızla İlerliyor
4
Kutay Tek, Klasik Yay Erkekler Türkiye Şampiyonu
5
Eren Torbalı Kocasinan Şimşekspor'da: Yuvaya Dönen Tecrübeli Forvet
6
Victor Osimhen 11 gole ulaştı: Samsunspor'a çift gol
7
Galatasaray, Samsunspor Maçı İçin 15. Hafta Hazırlıklarına Başladı

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak