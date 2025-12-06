Kutay Tek, Klasik Yay Erkekler Türkiye Şampiyonu

Samsun'da düzenlenen 2025 Salon Türkiye Şampiyonası'nda zafer

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Spor Kulübü okçusu Kutay Tek, Klasik Yay Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

03-07 Aralık 2025 tarihlerinde Samsun'da düzenlenen 2025 Salon Türkiye Şampiyonasında elde edilen bu başarı, kulüp ve kent adına önemli bir gurur kaynağı olarak kayda geçti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sporcu Kutay Tek ile antrenörü Emre Çömez'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR A.Ş. SPOR KULÜBÜ’NDEN KUTAY TEK, KLASİK YAY ERKEKLER KATEGORİSİNDE TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU.