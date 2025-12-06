Kayseri Süper Amatör Küme: 12. Hafta Hakemleri Açıklandı

Hakem atamaları ve maç programı

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme’de 12. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalar ile devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu, tek grupta oynanacak müsabakaların düdük çalacak isimlerini belirleyip kamuoyu ile paylaştı.

Ligin 12. haftasında hem zirve hem de alt sıralar açısından önem taşıyan maçlar yer alıyor. Haftanın programı ve atanan hakemler şu şekilde:

K.Şekerspor - Talas Anayurtspor: Dilber Sıla Başıaçık

Döğergücü FK - Erciyes Esen Makine FK: Ahmet Pakırcı

Başakpınarspor - Döğerspor: Esat Sabuncu

Hacılar Erciyesspor - Özvatanspor: Ali Yıldız

Esen Metal SK - Argıncıkspor: Gülşen Urgun

Amaratspor - G.O.Paşaspor: Ebu Talha Rasim Köse

