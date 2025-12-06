Kayseri Süper Amatör Küme: 12. Hafta Hakemleri Açıklandı
Hakem atamaları ve maç programı
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme’de 12. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalar ile devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu, tek grupta oynanacak müsabakaların düdük çalacak isimlerini belirleyip kamuoyu ile paylaştı.
Ligin 12. haftasında hem zirve hem de alt sıralar açısından önem taşıyan maçlar yer alıyor. Haftanın programı ve atanan hakemler şu şekilde:
K.Şekerspor - Talas Anayurtspor: Dilber Sıla Başıaçık
Döğergücü FK - Erciyes Esen Makine FK: Ahmet Pakırcı
Başakpınarspor - Döğerspor: Esat Sabuncu
Hacılar Erciyesspor - Özvatanspor: Ali Yıldız
Esen Metal SK - Argıncıkspor: Gülşen Urgun
Amaratspor - G.O.Paşaspor: Ebu Talha Rasim Köse
KAYSERİ ŞEKER MUSTAFA KILIÇ SÜPER AMATÖR KÜME’DE 12. HAFTADA DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER BELLİ OLDU