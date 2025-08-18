DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,81 0,29%
ALTIN
4.401,61 -0,41%
BITCOIN
4.704.418,09 2,24%

Yiğit Arslan: EuroBasket 2025'te Madalya Gerçekçi Hedefimiz

Yiğit Arslan, EuroBasket 2025'te yarı final ve madalya hedeflediklerini; savunmadaki katkının başarıyı belirleyeceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 11:25
Yiğit Arslan: EuroBasket 2025'te Madalya Gerçekçi Hedefimiz

Yiğit Arslan: EuroBasket 2025'te Madalya Gerçekçi Hedefimiz

EMRE DOĞAN - A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Yiğit Arslan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) madalya kazanmayı gerçekçi bir hedef olarak gördüğünü açıkladı.

Yarı final ve madalya hedefi

Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde hazırlıklarını sürdüren milli takımda 29 yaşındaki oyun kurucu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Arslan, "Tabii ki madalya hedefi var. Bunu yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bence gerçekçi bir hedef. Bu kadro kalitesi bunu hak ediyor. Bu jenerasyon da bir başarı hak ediyor. Bu turnuvada yarı final ve madalya, belki daha yukarılar hedeflenmeli." ifadelerini kullandı.

Savunmadaki katkı belirleyici olacak

Hücumda çok iyi bir takım olduklarını vurgulayan Yiğit Arslan, iyi savunma yaptıkları takdirde madalyanın kaçınılmaz olacağını söyledi. Arslan, "Turnuvanın en iyi hücum takımlarından biri olacağımızı düşünüyorum. Bu kadar yetenekli hücum oyuncularına sahip bir takım olduğumuz için herkesin savunmada vereceği katkı, bizim ne kadar madalya kazanma şansımız olduğunu gösterecek. Bu kadar yetenekli oyuncular, iyi savunma yapan bir ekibe dönerse madalya kaçınılmaz olur. Ay-yıldızlı formanın değerini bilerek oynamaya çalışıyorum. Biraz fazla milli duygularla yaşayan biriyim. Umarım arkadaşlarımla beraber ülkemize güzel bir gurur yaşatabiliriz." dedi.

Herkes egosunu bir kenara koymalı

Milli takımda tüm oyuncuların egosunu bir kenara bırakarak mücadele etmesi gerektiğini belirten Arslan, "Herkesin egosunu bir kenara koyup, önemli olan bayrağın temsili olarak değerlendirmesi lazım. Diğer türlü olduğunda oyun disiplininden çıkılabiliyor. Yetenekli bir takım olduğumuz için muhakkak insanlar kendilerinden bir şeyler katmak isteyecektir. Bu bir turnuva. İşin sonunda madalya geldiğinde hiç kimse senin sayı ve ribaunt ortalamaları bakmıyor. 16 kişiden 4'ü orada olmayacak ama 16 kişi demek istiyorum. Bu kadar emek verip turnuvaya gitmemesi, emeği olmadığını göstermez. Orada farklı kahramanlar ve çok iyi oynanan maçlar olabilir. Hep beraber savunma yapıp hücumda da herkes sistem ve rol gereği elinden geleni yaparsa çok güzel olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman'ın tek beklentisi: Madalya

Arslan, başantrenör Ergin Ataman'ın kadro kalitesine güvendiğini ve tek beklentisinin madalya olduğunu vurguladı: "Ergin Ataman'ın söylediği tek şey madalya. Bu takım madalya almalı. Kadro kalitesi ortada. Hep beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Herkesin fikri bu yönde olmalı. Gerisi çok tatmin edici değil. Onun da konuşmaları bu yönde. Madalya almamız gerektiğini düşünüyoruz. Hoca elinde böyle bir kadro varken muhakkak daha da fazlasını düşünüyordur. Bizi favori görenlere 'Takıldılar' dedirtmememiz lazım. Görmeyenlere de sürpriz yaparak favori takım haline gelmemiz gerek. Hoca ve takımın tüm beklentisi madalya yönünde."

Turnuva takvimi ve grup eşleşmeleri

EuroBasket 2025, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde Letonya, Polonya, Finlandiya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenecek. Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan ve Çekya ile mücadele edecek.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalyaspor 2'de 2 yaptı: Süper Lig'de 9 sezon sonra en iyi başlangıç
2
Manisa Basket, UCAM Murcia'ya 72-78 Yenildi
3
Yiğit Arslan: EuroBasket 2025'te Madalya Gerçekçi Hedefimiz
4
Ankara Keçiörengücü: Bütçe Disipliniyle Süper Lig Hedefi
5
Tunceli'de MamekiFest: Munzur Vadisi'nde 10 km'lik Motosiklet Turu
6
Samsunspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
7
Genç Curling Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar