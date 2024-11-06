Yıldırım Demirören Türkiye Golf Federasyonu'nun Yeni Başkanı

Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu'na Yeniden Seçildi

Türkiye Golf Federasyonu 6. Olağan ve 9. Mali Genel Kurulu, Ankara'daki JW Marriott Hotel'de gerçekleştirildi. Bu önemli toplantıda Yıldırım Demirören, federasyon başkanlığına yeniden seçildi.

Seçim Detayları ve Genel Kurul Kararları

Başkanlığa tek aday olarak giren Yıldırım Demirören, genel kurulda yapılan oylamada 128 oyun 125'ini alarak yeniden başkanlık görevine layık görüldü. Genel kurulda ayrıca, bedensel engelli golf branşının Türkiye Golf Federasyonu'na bağlanması kararı da oy birliği ile alındı.

Yıldırım Demirören'in Açıklamaları

Göreve geldiğinde federasyonun 4 milyon dolara yakın bir borcu olduğunu belirten Demirören, "Sponsorlarımızın ve bakanlığımızın desteğiyle tüm borçları kapatmayı başardık. Emeği geçen yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Teşekkür konuşmasında, "Bu görevi bize tekrar layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Görevin öneminin farkındayım ve bu bayrağı taşıyacağız. Spor Bakanlığımıza da verdikleri ve verecekleri destek için teşekkür ederim. 10 asil, 10 yedek üyeyiz ama bütün arkadaşlarımızla golfe hizmet etmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri

Yıldırım Demirören başkanlığındaki yönetim kurulu asil listesinde bulunan isimler şunlardır:

Nihat Özdemir

İsmail Hasan Akçayalıoğlu

Murat Karaduman

Ahmet Olmuştur

Ali Düzgün Özdoğan

Mehmet Evyap

Anıl Tetik

Hasan Ceylan

Nejla Gerçek

Güray Yazıcı

Türkiye'de golf sporunun gelişimi için önemli adımlar atan Türkiye Golf Federasyonu, yeni dönemde daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.