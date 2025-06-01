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Yıldırım: 'Samsunspor, Bitti Demeden Maç Bitmez!'

Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, Kayserispor'u 2-1 yenerek ligi 3. sırada tamamladı ve taraftarlara seslendi.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 23:00
Yıldırım: 'Samsunspor, Bitti Demeden Maç Bitmez!'

Yıldırım: 'Bizi Desteklemeyenlere Karşı Savaştık'

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Reeder Samsunspor, Bellona Kayserispor karşısında 2-1'lik galibiyetle sezonu başarıyla tamamladı. Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, maç sonrası taraftarlara hitap ederek büyük bir başarıya imza attıklarının altını çizdi.

Tarih Yazdık

Yeni 19 Mayıs Stadı'nda soyunma odasından çıkarak taraftarların önüne geçen Yıldırım, "Ligi bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık, hep birlikte sezonu üçüncü bitirdik," ifadelerini kullandı. Zorlu bir sezon geçirdiklerini vurgulayan başkan, "İşte görmek istediğimiz takım bu. Samsunspor 'bitti' demeden maç bitmez. Daha nice tarihler yazacağız. Burası sizin, bizim, hepimizin mabedi olacak," dedi.

Gelecek İçin Umut Verdi

Taraftarlara teşekkürü ihmal etmeyen Yıldırım, "Bu benim hayatımda bir hikayenin birinci bölümü. Şimdi esas görev başlıyor. Hep birlikte bu takıma sahip çıkacağız. Gurur duyacağınız bir takım oluşturacağız. Artık, Türkiye Samsunspor'u konuşacak," sözleriyle gelecek için umut verdi.

Uzun Süreli Kutlama

Konuşmanın ardından, rekor bir şekilde ligi 3. sırada tamamlayan Reeder Samsunspor ve taraftarlar, ışık ve havai fişek gösterileriyle zaferi kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Bellona Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Reeder...

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Bellona Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Reeder Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, maçın ardından Yeni 19 Mayıs Stadı'nda sahaya giren Yıldırım, taraftarlara üçlü çektirdi ve burada bir konuşma yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Bellona Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Reeder...

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Bellona Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Reeder Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, maçın ardından Yeni 19 Mayıs Stadı'nda sahaya giren Yıldırım, taraftarlara üçlü çektirdi ve burada bir konuşma yaptı.

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