Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Sivas'ta Başladı

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, 35 ilden 400 sporcunun katılımıyla Sivas'ta start aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen bu önemli organizasyonda sporcular, kıyasıya bir rekabet sergiliyor.

Şampiyonanın Detayları

Şampiyonaya ev sahipliği yapan 4 Eylül Spor Salonu'nda, ilk gün kadınlar 44 kilogram kategorisinde sporcular derece elde etmek için mücadele etti. Yarışmalar, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, 10 Ağustos Pazar günü sona erecek. Sporseverler, final gününde bu eşsiz rekabete tanıklık etmek için salonda yerini alacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, 35 ilden 400 sporcunun katılımıyla Sivas 4 Eylül Spor Salonu'nda başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, 35 ilden 400 sporcunun katılımıyla Sivas 4 Eylül Spor Salonu'nda başladı.