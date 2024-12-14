Yıldızlar Takımlar Türkiye Kuraş Şampiyonası Kütahya'da Başladı

Kütahya'da Kuraş Şampiyonası Coşkusu

Kütahya Yeni Spor Salonu'nda başlayarak büyük bir coşku atmosferinde gerçekleşen Yıldızlar Takımlar Türkiye Kuraş Şampiyonası, 24 ilden gelen 21 kadın ve 24 erkek takımın kıyasıya mücadelesine sahne oluyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Açıklamalar

Açılışta konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, organizasyonun Kütahya'da gerçekleşmesinin kendilerine büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. Küçük, geleneksel bir spor dalı olan kuraşı yaşatmanın kendileri için oldukça önemli olduğunu belirtti.

Konuşmasında, "Spor yalnızca fiziksel bir faaliyet değil, aynı zamanda disiplin, centilmenlik ve kardeşliğin gelişimi esastır. Bu noktada Gençlik ve Spor Bakanlığımız gençlerimize her türlü imkanı sağlamakta ve gün geçtikçe sporla buluşan öğrenci sayısı artmaktadır" şeklinde konuştu.

Katılımcılara Davet

Küçük, şampiyona için Kütahya'ya gelen sporcu ve antrenörlerin, şehrin kültürünü ve güzelliklerini keşfetmelerini de tavsiye etti. Açılışın ardından, organizasyona destek veren temsilcilere ve hakemlerle antrenörlere hediyeler takdim edildi.

Şampiyonanın yarın sona ereceği belirtiliyor.

Kütahya'da düzenlenen Yıldızlar Takımlar Türkiye Kuraş Şampiyonası başladı. Kütahya Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 24 ilden 21 kadın ve 24 erkek takımı mücadele ediyor.

Kütahya'da düzenlenen Yıldızlar Takımlar Türkiye Kuraş Şampiyonası başladı. Kütahya Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 24 ilden 21 kadın ve 24 erkek takımı mücadele ediyor.