Yörük Çobanı Adnan Şen, Bocce Milli Takımı'na Seçildi

Yörük Çobanı, Bocce Milli Takımı’na Seçildi

Antalya’nın Elmalı ilçesinde keçi çobanlığı yaparken yetenek taramasıyla keşfedilen Adnan Şen, bocce sporunda gösterdiği başarılarla milli takıma seçilmenin mutluluğunu yaşıyor. 16 yaşındaki Şen, ailesinin geçim kaynağı olan çobanlık mesleğini sürdürürken, spor yeteneklerini de geliştirdi.

Keçi Çobanlığından Bocce Şampiyonluğuna

Elmalı’da yaşayan Şen ailesinin en büyük çocuğu olan Adnan, ilköğretim yıllarında okul dışındaki zamanlarını ailesine yardım ederek geçiriyordu. Yörük sapanı ile keçileri kontrol eden Adnan, bu süreçte atış yeteneğini geliştirdi. Okulda yapılan yetenek taramasında başarılı olması sonucunda bocceye yönlendirildi.

Antalya'da bir spor lisesinde eğitimine devam eden Adnan, 2024 yılında kazandığı Türkiye Petank Yıldızlar Şampiyonası ikinciliği, 15. Uluslararası Bocce Petank Şampiyonası ikili takımlar ikinciliği ve Bocce Petank Okul Sporları Türkiye İkinciliği gibi derecelerle Bocce Milli Takımı'na seçildi.

Bir Hayal Gerçekleşiyor

Bocce Milli Takımı'na çağrılan Adnan Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçüklüğünden beri keçi sürüsündeki davarların kaçışını engellemek için taş atarak topladığını anlattı. İlk başta futbol tutkusuna sahip olduğunu ve bocce sporuna sıcak bakmadığını aktaran Şen, yetenek taraması sayesinde başarı elde ettiğini belirtti.

Şen, Bocce Milli Takım Antrenörü Yağmur Uzun'dan aldığı eğitimlerle turnuvalarda dereceler elde ederek milli takıma seçildiğini vurguladı. "Bocce'ye ilk başladığımda, ilk atış yaptığımda, yerde duran topa baktım. 'Koşan davarı vurmuş adamım. Bu ne olacak ki?' dedim. Ancak oynayınca bunun da bir zorluğu olduğunu gördüm." diyerek süreçte yaşadığı deneyimleri paylaştı.

Ailesinin Desteği ile Yeni Hedefler

Elmalı’nın Kuzköy Mahallesinde çobanlık yapan baba Osman Şen, ilk başta bocce sporuna dair tereddüt yaşadığını fakat öğretmenlerinin teşvikleriyle oğlunu desteklemeye karar verdiklerini ifade etti. Oğlunun başarılarını gördükçe bu spora daha fazla destek verdiklerini dile getirdi.

Bocce Milli Takımı Antrenörü Yağmur Uzun, Adnan Şen’in çeşitli dereceler elde ettiğini belirterek, "Bu spora devam etmiş olmasa belki çobanlığa devam edecekti. Şu anda milli takıma seçilmesi büyük bir adım ancak Avrupa ve dünya dereceleri de bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Antalya’nın Elmalı ilçesinde keçi çobanlığı yaparken yetenek taraması sonrasında bocceye başlayan Adnan Şen, Bocce Milli Takımı'na seçilmenin heyecanını yaşıyor. Adnan Şen, Yörük sapanı olarak bilinen sallama sapan ile keçilerin kontrolünü sağlıyor.

Antalya’nın Elmalı ilçesinde keçi çobanlığı yaparken yetenek taraması sonrasında bocceye başlayan Adnan Şen, Bocce Milli Takımı'na seçilmenin heyecanını yaşıyor. Adnan Şen, Yörük sapanı olarak bilinen sallama sapan ile keçilerin kontrolünü sağlıyor.