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Young Boys, Galatasaray'ı İlk Yarıda 2-0 Geride Bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Young Boys karşısında ilk yarıyı 2-0 kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 23:01
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 23:01
Young Boys, Galatasaray'ı İlk Yarıda 2-0 Geride Bıraktı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zor Bir İlk Yarı Geçirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Galatasaray, İsviçre'nin Young Boys takımına konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İlk Gol 4. Dakikada Geldi

Maçın henüz başlarında, 4. dakikada Young Boys öne geçti. Galatasaray'ın savunmasında yaşanan bir hata neticesinde Ugrinic, topu kaparak Monteiro'ya aktardı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Monteiro, kaleci Muslera ile karşı karşıya kalarak vuruşunu yaptı. Muslera'nın müdahalesi yetersiz kaldı ve top ağlarla buluştu: 1-0.

Fırsatlar Değerlendirilemedi

5. dakikada Torreira'nın ceza sahası dışından çektiği şut az farkla auta gitti. 12. dakikada Icardi, kaleci Von Ballmoos ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda, son anda vurduğu top yandan auta çıktı. 25. dakikada Mertens’in ceza yayı gerisinden çektiği şut da yandan dışarı gitti.

İkinci Gol 45+4’te Geldi

Karşılaşmanın 44. dakikasında Mertens, sağdan kullandığı serbest vuruşta topu ön direğe gönderdi ancak Torreira'nın kafası kaleci Keller tarafından son anda kornere çeldi. Ardından, 45+4. dakikada fark 2’ye çıktı. Kaleci Keller'in kullandığı autta, Ganvoula'nın indirdiği toplu Monteiro karşı karşıya kalarak yine Muslera'yla karşılaştı ve vuruşu neticesinde top bir kez daha ağlarla buluştu: 2-0.

Bu sonuçla, Galatasaray ilk yarıyı 2-0 geride kapatmış oldu.

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