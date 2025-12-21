Yozgat Bozokspor 1-1 Akçabat Gençlikspor — Yozgat Şehir Stadı'nda Berabere

Yozgat Bozokspor 1-1 Akçabat Gençlikspor

TFF 3. Lig 3. Grup mücadelesinde Yozgat Şehir Stadı'nda kazanan çıkmadı

Yozgat Şehir Stadı'nın tamamlanmasının ardından oynanan ilk müsabakada ev sahibi Yozgat Bozokspor, lider Akçabat Gençlikspor'u konuk etti.

İlk yarı karşılıklı ataklarla geçti ve iki takım da soyunma odasına 0-0 ile girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip Akçabat Gençlikspor, 49. dakikada Ahmet Arda Tuzcu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ancak bu sevinç kısa sürdü; 50. dakikada ev sahibi takımın kontra atağında Mert Çayır skoru eşitledi.

Maçta başka gol olmayınca iki takım da puanları 1-1 berabere paylaştı.

