Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Bursaspor Yörsan Maçına Hazır

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Bursaspor Yörsan maçı için hazırlıklarını tamamladı ve zafer hedefliyor.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 14:36
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Bursaspor Yörsan Maçına Hazır

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Bursaspor Yörsan Maçına Hazır

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın deplasmanda oynayacağı Bursaspor Yörsan maçı için hazırlıklarını tamamladı. Denizli ekibi, başantrenör Zafer Aktaş'ın önderliğinde Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda antrenman yaptı.

Hazırlıklar Tamamlandı

Ekip, bu antrenmanla Bursaspor Yörsan maçına yönelik son hazırlıklarını gerçekleştirdi. Başantrenör Aktaş, AA muhabirine verdiği demeçte, ligde kalma hedefleri doğrultusunda bazı hataları düzelterek performanslarını artırmak istediklerini ifade etti.

Aktaş'tan Açıklamalar

Zafer Aktaş, "Geçtiğimiz hafta skora bakarsak maçı kazandık ama oyun bakımından son iki haftada gösterdiğimiz performanstan uzak kaldık. Bu durum beni rahatsız etti ve memnun olmadığım oyun hataları var. Ligde kalmak istiyorsak, bu hataları acilen düzeltmek zorundayız. Sorunlarımızı gidererek hep hazır olmalıyız. İnşallah bu ligde kalmaya devam edeceğiz," dedi.

Denizli Temsilcisinin Durumu

Denizli temsilcisi, geride kalan 21 karşılaşmadan yalnızca 6'sını galibiyetle tamamladı. Bursaspor Yörsan karşısında alacağı galibiyet, ligde kalma mücadelesinde kritik bir adım olacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda oynayacağı Bursaspor Yörsan maçının hazırlıklarını Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda tamamladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda oynayacağı Bursaspor Yörsan maçının hazırlıklarını Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda tamamladı.

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