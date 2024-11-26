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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Hans Vanwijn'i transfer etti

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Belçikalı oyuncu Hans Vanwijn'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:44
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Hans Vanwijn'i transfer etti

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'ten Önemli Transfer

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin dikkat çeken ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Belçikalı oyuncu Hans Vanwijn'i kadrosuna kattı.

Vanwijn, Hapoel Holon'dan Geçti

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İsrail'in Hapoel Holon forması giyen 29 yaşındaki yıldız ile sözleşme imzalandığı duyuruldu. Vanwijn, pivot ve uzun forvet pozisyonlarında zafer kazanma potansiyeliyle dikkat çekiyor.

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, bu transferle hedeflerine bir adım daha yaklaşmış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Hans Vanwijn'i transfer etti

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