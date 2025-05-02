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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'tan Fenerbahçe Beko'ya Şok Yenilgi

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Fenerbahçe Beko'yu 79-63 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 22:59
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 22:59
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'tan Fenerbahçe Beko'ya Şok Yenilgi

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Fenerbahçe Beko'yu Yenerek Zaferini Kutladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında, ertelenen maçta Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Fenerbahçe Beko'yu kendi sahasında 79-63’lük bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Bu önemli zafer, takımın ligdeki konumunu güçlendirirken, Fenerbahçe Beko için beklenmedik bir kayıp oldu. Yukatel Merkezefendi, taraftarlarının önünde sergilediği performansla göz doldurdu.

Maçta öne çıkan oyuncular ve detaylar ise spor camiasında geniş yankı buldu. Merkezefendi, bu sonuçla birlikte hayallerini gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adım atmış oldu.

Fenerbahçe Beko, önümüzdeki maçlarda toparlanmak ve yeniden galibiyet serisine başlamak için çalışmalara hız verecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta erteleme maçında, Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta erteleme maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Fenerbahçe Beko, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Bleijenbergh (12) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Hall (20) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta erteleme maçında, Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta erteleme maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Fenerbahçe Beko, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Bleijenbergh (12) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Hall (20) mücadele etti.

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