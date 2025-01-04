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Yüksekova'da Kayaklı Koşu İl Birinciliği Heyecanı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kayaklı Koşu İl Birinciliği Yarışması yapıldı, 60 sporcu mücadele etti.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 16:35
Yüksekova'da Kayaklı Koşu İl Birinciliği Heyecanı

Yüksekova'da Kayaklı Koşu İl Birinciliği Yarışması Düzenlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kayaklı Koşu İl Birinciliği Yarışması büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Yarışmalar, Kamışlı köyündeki Sporcu Eğitim Merkezi'nde, toplamda 12 kategoride yapıldı ve 60 sporcu sergiledikleri performansla dereceye girmek için mücadele etti.

Kaymakam Akın'dan Önemli Açıklama

Yarışmanın startını veren Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, dereceye giren sporcuların Erzurum'da yapılacak bölge elemelerine katılacaklarını söyledi. Akın, "Yarışmada dereceye giren öğrencilerimizden beklentimiz ülkemizi kayaklı koşuda temsil etmeleri. Bu konuda onlara inanıyoruz, güveniyoruz. Sporcularımıza her türlü desteği veriyoruz. Onlar için yaptığımız tesis, gelecek sene itibariyle bitmiş olacak. Burada profesyonel bir kayaklı koşu tesisi kurmuş olacağız. Gençlerimize başarılar diliyoruz," dedi.

Genç Sporculardan İddialı Açıklamalar

Yarışmanın il birincisi olan sporcu Zeynep Çelik, "Yarışta il birincisi oldum, çok mutluyum. Kayaklı koşuda dünya çapında yapılacak yarışmalarda önemli dereceler almak istiyorum," şeklinde duygularını dile getirdi.

Yarışmanın sonunda, dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Etkinlik, sporcuların ve izleyicilerin ilgisiyle renkli anlara sahne oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kayaklı Koşu İl Birinciliği Yarışması yapıldı. Gençlik ve Spor İl...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kayaklı Koşu İl Birinciliği Yarışması yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kamışlı köyündeki Sporcu Eğitim Merkezi'nde 12 kategoride düzenlenen yarışta, 60 sporcu dereceye girmek için mücadele etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kayaklı Koşu İl Birinciliği Yarışması yapıldı. Gençlik ve Spor İl...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kayaklı Koşu İl Birinciliği Yarışması yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kamışlı köyündeki Sporcu Eğitim Merkezi'nde 12 kategoride düzenlenen yarışta, 60 sporcu dereceye girmek için mücadele etti.

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