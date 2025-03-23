Yüksekovaspor Kadınlar 1. Ligi'nde Şampiyon Olup Süper Lig'e Yükseldi

Yüksekovaspor, Türkiye Kadınlar 1. Ligi'ndeki son maçta Dudullu'yu 1-0 yenerek Süper Lig'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 16:28
Yüksekovaspor Kadınlar 1. Ligi'nde Şampiyon Olup Süper Lig'e Yükseldi

Yüksekovaspor'un Tarihi Başarısı

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Yüksekovaspor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselme hakkı kazandı. Play-off turunun son maçında Dudullu ile karşılaşan Yüksekovaspor, maçı 1-0'lık skorla tamamladı.

Folklar ve Coşku Dolu Anlar

Yüksekova Stadyumu'nda gerçekleştirilen karşılaşmadan önce takıma destek vermek amacıyla bir folklor gösterisi sergilendi. İzleyicilerin yoğun ilgisini çeken mücadelede, Yüksekovaspor, Birsen Bozbal’ın 36. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol sesi çıkmadı ve Yüksekovaspor, bu galibiyetle lider olarak Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Maç sonrası, futbolcular, yöneticiler ve taraftarlar büyük bir coşkuyla şampiyonluk kutlaması yaptı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili’nden Tebrikler

Maç sonrası Yüksekovaspor'un başarısını kutlayan Vali Ali Çelik ve Kaymakam Mustafa Akın, futbolcuları tebrik etti. Çelik, davul ve zurna eşliğinde halay çekerek kutlamalara katıldı. Ayrıca, futbolcular çarşı merkezinde konvoy yaparak zaferlerini kutladı.

Büyük Bir Mutluluk Yaşıyoruz

Yüksekovaspor'un play-off galibiyetinin ardından, Vali Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yüksekovaspor'un Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon olduğunu, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edeceğini" belirtti. Bu durumun, diğer takımları bölgeye çekerek Yüksekovalıların tanıtımına katkıda bulunacağını ifade etti.

Takımın Başarısı ve Gelecek Hedefleri

Yüksekovaspor'un antrenörü Bayram Yıldırım, bu şampiyonluğu futbolcularına ve taraftarlarına armağan ettiğini vurgulayarak, "Süper Lig'deyiz, bu başarıda bizimle birlikte olan herkese teşekkür ederim," dedi.

Takım kaptanı Rahime Atabay ise, yıl boyunca hiçbir zorluktan kaçmadan antrenman yaptıklarını dile getirerek, "Hedefimiz başından beri şampiyonluktu ve bugün bunun meyvesini aldık. Yüksekova halkına Süper Lig hayırlı olsun," ifadesini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar. 1. Ligi'nde play-off turunun son maçında Dudullu'yu 1-0...

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar. 1. Ligi'nde play-off turunun son maçında Dudullu'yu 1-0 mağlup eden Yüksekovaspor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi. Yüksekova Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya ilçe sakinleri ilgi gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar. 1. Ligi'nde play-off turunun son maçında Dudullu'yu 1-0...

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar. 1. Ligi'nde play-off turunun son maçında Dudullu'yu 1-0 mağlup eden Yüksekovaspor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi. Yüksekova Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya ilçe sakinleri ilgi gösterdi.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüksekovaspor Kadınlar 1. Ligi'nde Şampiyon Olup Süper Lig'e Yükseldi
2
Muğla'da Durgunsu Kano Aday Milli Takım Seçmeleri Sonuçlandı
3
Bilecik'te Korfbol Karma Grup Müsabakaları Tamamlandı
4
Vodafone Sultanlar Ligi: Türk Hava Yolları Aydın'ı Geçti
5
F1 Çin Grand Prix'sinde Hamilton, Leclerc ve Gasly Diskalifiye Edildi
6
Giresun Sanayispor, Kadın Futbol Süper Ligine Yükseldi
7
Pedalia Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları'nın 4. Etabı Antalya'da Tamamlandı

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!