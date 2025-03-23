Yüksekovaspor Kadınlar 1. Ligi'nde Şampiyon Olup Süper Lig'e Yükseldi

Yüksekovaspor'un Tarihi Başarısı

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Yüksekovaspor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselme hakkı kazandı. Play-off turunun son maçında Dudullu ile karşılaşan Yüksekovaspor, maçı 1-0'lık skorla tamamladı.

Folklar ve Coşku Dolu Anlar

Yüksekova Stadyumu'nda gerçekleştirilen karşılaşmadan önce takıma destek vermek amacıyla bir folklor gösterisi sergilendi. İzleyicilerin yoğun ilgisini çeken mücadelede, Yüksekovaspor, Birsen Bozbal’ın 36. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol sesi çıkmadı ve Yüksekovaspor, bu galibiyetle lider olarak Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Maç sonrası, futbolcular, yöneticiler ve taraftarlar büyük bir coşkuyla şampiyonluk kutlaması yaptı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili’nden Tebrikler

Maç sonrası Yüksekovaspor'un başarısını kutlayan Vali Ali Çelik ve Kaymakam Mustafa Akın, futbolcuları tebrik etti. Çelik, davul ve zurna eşliğinde halay çekerek kutlamalara katıldı. Ayrıca, futbolcular çarşı merkezinde konvoy yaparak zaferlerini kutladı.

Büyük Bir Mutluluk Yaşıyoruz

Yüksekovaspor'un play-off galibiyetinin ardından, Vali Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yüksekovaspor'un Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon olduğunu, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edeceğini" belirtti. Bu durumun, diğer takımları bölgeye çekerek Yüksekovalıların tanıtımına katkıda bulunacağını ifade etti.

Takımın Başarısı ve Gelecek Hedefleri

Yüksekovaspor'un antrenörü Bayram Yıldırım, bu şampiyonluğu futbolcularına ve taraftarlarına armağan ettiğini vurgulayarak, "Süper Lig'deyiz, bu başarıda bizimle birlikte olan herkese teşekkür ederim," dedi.

Takım kaptanı Rahime Atabay ise, yıl boyunca hiçbir zorluktan kaçmadan antrenman yaptıklarını dile getirerek, "Hedefimiz başından beri şampiyonluktu ve bugün bunun meyvesini aldık. Yüksekova halkına Süper Lig hayırlı olsun," ifadesini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar. 1. Ligi'nde play-off turunun son maçında Dudullu'yu 1-0 mağlup eden Yüksekovaspor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi. Yüksekova Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya ilçe sakinleri ilgi gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar. 1. Ligi'nde play-off turunun son maçında Dudullu'yu 1-0 mağlup eden Yüksekovaspor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi. Yüksekova Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya ilçe sakinleri ilgi gösterdi.