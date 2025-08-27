DOLAR
Yüksekovaspor'un Hedefi: Süper Lig'de Kalıcı Olmak

Üst üste iki şampiyonlukla Süper Lig'e çıkan Yüksekovaspor, 12 transferle güçlenip Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde kalıcı olmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 11:43
Yüksekovaspor, üst üste iki şampiyonluğun ardından Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi ve yeni sezonda ligde kalıcı olmayı hedefliyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 yıl önce kurulan ekip, 2024'te TFF Kadınlar 2. Ligini, bu yıl ise TFF Kadınlar 1. Ligini şampiyon tamamlayarak tarihlerinde ilk kez Süper Lig bileti aldı.

Takım, sezon hazırlıklarını İlçe Stadyumu yanındaki sentetik sahada sürdürüyor ve kadrosunu 12 yeni transferle güçlendirdi. Transferler arasında Fenerbahçeden Derya Arhan, ABB FOMGETten Beyza Kocatürk, Tunus Milli Takımı kalecisi Jebrani Soulayma ve Azerbaycan Milli Takımı kalecisi Aytaç Sharifova bulunuyor.

Yüksekovaspor, ligde Hakkarigücü ile birlikte şehri temsil edecek ikinci takım olarak üst sıraları hedefliyor ve yeni bir şampiyonluk hayali kuruyor.

Teknik Direktör Bayram Yıldırım: "Bizim için kolay olmayacak ama iddialıyız"

Bayram Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alt liglerde iki yıl üst üste şampiyon olup Süper Lig'e yükselmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: "Ankara, Giresun, Hakkari ve dört büyüklerin olduğu bir ligde mücadele edeceğiz. Zorlu bir lig, bizim için kolay olmayacak ama iddialıyız. Hedeflerimiz var ve bu doğrultuda ilerleyeceğiz. Emin adımlarla ilerleyerek istediğimiz mevkide ligi bitirmeyi planlıyoruz. Bu sene takımın eksik bölgelerine transferler yaptık. Lige yeni çıkan bir takımız ama ilerleyen süreçte ligi daha iyi tanıyıp zirve için mücadele etmeyi düşünüyoruz. Moral ve motivasyon olarak iyi durumdayız, takım içinde arkadaşlık bağları güçlendi. Lig öncesinde birkaç hazırlık maçı daha yapıp sezona hazır girmek istiyoruz. Süper Lig'e çıkmamızda en büyük pay taraftarımıza ait. Onların inancıyla Süper Lig'e yükseldik, hepsine çok teşekkür ediyorum."

Derya Arhan ve Beyza Kocatürk: "Takıma katkı sağlamaya geldik"

Derya Arhan, Fenerbahçe'den transfer edilmesinin ardından Yüksekova'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bizim için farklı bir deneyim olacak. Umarım takıma en iyi şekilde katkı sağlayabilirim. Hedefimiz bu sene ligde kalmak, sonraki yıllarda ise üst sıralarda yer almak. Yüksekovaspor'un ligin sürpriz takımı olabileceğini düşünüyorum. Takımın başarısı için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Beyza Kocatürk ise ABB FOMGET'ten transfer edilmesine ilişkin, "Şampiyon bir takımdan şampiyon bir takıma geldim. Takımımızı en iyi yerlere taşımak için buradayım. Çok güzel bir coğrafyada, sıcakkanlı insanlarla birlikte olmak ayrı bir mutluluk. İnşallah takımımızı hak ettiği noktaya çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Yüksekovaspor, zorlu bir ligde mücadele edeceğini belirterek, saha içi hazırlıklarını ve birkaç hazırlık maçı ile sezona en iyi şekilde başlama planını sürdürüyor. Kulüp, hedeflerini gerçekleştirmek için transferleri ve takım içi uyumu ön planda tutuyor.

