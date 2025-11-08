Yunus Akgün fıtık ameliyatı geçirdi — Galatasaray açıkladı

Galatasaraylı Yunus Akgün, fıtık teşhisi sonrası Acıbadem'de Prof. Dr. Metin Ertem tarafından başarılı bir ameliyat geçirdi. Kulüp sosyal medyadan duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:45
Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, geçtiğimiz günlerde kendisine konulan fıtık teşhisi sonrasında ameliyat oldu.

Kulüpten açıklama

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Kıymetli futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz Acıbadem’de başarılı bir fıtık operasyonu geçirmiştir. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem tarafından başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz"

