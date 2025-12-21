DOLAR
Yunus Akgün, Kasımpaşa karşısında Süper Lig'de 3. golünü attı

Yunus Akgün, Galatasaray - Kasımpaşa maçında 10. dakikada attığı golle Trendyol Süper Lig'de bu sezonki 3. golünü kaydetti; Şampiyonlar Ligi'nde 2 golü bulunuyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 22:11
Trendyol Süper Lig 17. hafta: Galatasaray - Kasımpaşa

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Kasımpaşa maçında bu sezon Trendyol Süper Lig’deki 3. gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray’da sarı-kırmızılıların maçtaki ilk golünü Yunus Akgün kaydetti. Müsabakanın 10. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın sol taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta Akgün, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

25 yaşındaki oyuncu böylece ligdeki gol sayısını 3e yükseltirken, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 2 golü bulunuyor ve toplam gol sayısı 5e ulaştı.

Maça ilk 11’de başlayan Yunus Akgün, 86. dakikada yerini Ahmed Kutucuya bıraktı.

