Yunus Akgün, Kasımpaşa karşısında Süper Lig'de 3. golünü attı

Trendyol Süper Lig 17. hafta: Galatasaray - Kasımpaşa

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Kasımpaşa maçında bu sezon Trendyol Süper Lig’deki 3. gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray’da sarı-kırmızılıların maçtaki ilk golünü Yunus Akgün kaydetti. Müsabakanın 10. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın sol taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta Akgün, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

25 yaşındaki oyuncu böylece ligdeki gol sayısını 3e yükseltirken, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 2 golü bulunuyor ve toplam gol sayısı 5e ulaştı.

Maça ilk 11’de başlayan Yunus Akgün, 86. dakikada yerini Ahmed Kutucuya bıraktı.

GALATASARAYLI FUTBOLCU YUNUS AKGÜN, KASIMPAŞA MAÇIYLA BU SEZON TRENDYOL SÜPER LİG’DEKİ 3. GOL SEVİNCİNİ YAŞADI.