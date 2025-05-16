Yunus Emre Taşkın'dan Çifte Kariyer: Boks ve Oyunculukta Hedefler Yükseliyor

Milli Boksör Yunus Emre'nin Çifte Kariyer Hedefleri

Yunus Emre Taşkın, hem boks ringinde hem de beyaz perdede parlamayı amaçlayan bir yetenek. 24 yaşındaki milli boksör, "Bulutların Ardında" filmindeki başrolüyle dikkatleri üzerine çekti. Uluslararası dereceleri ve Türkiye üçüncülükleri ile tanınan Taşkın, iki alandaki hedeflerini oldukça yüksek tutuyor.

Boks Kariyerindeki Gelişmeler

Yunus Emre, Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takımla birlikte turnuvalara hazırlanıyor. 13 yaşında ağabeyi sayesinde boksa başlamış olan Taşkın, "Bu benim ilk milli kampım. Burada kendimi çok geliştireceğime inanıyorum. Bu yıl Türkiye Şampiyonası'nda güzel maç çıkardım. Özbek antrenörümüz beni kampa çağırdı. 85 kiloda dövüşüyorum." diyerek boks kariyerine olan bağlılığını vurguladı.

Sinema Dünyasında Başarıları

Yunus Emre, boks kariyerinin yanı sıra profesyonel oyunculuk da yapıyor. "Ağabeyim yönetmen, uluslararası film festivallerinde ödül aldık. Başrol oyuncusu olduğum Bulutların Ardında filmi TRT 2'de yayınlandı. İtalya ve Amerika'da düzenlenen film festivallerinde ödül aldım. Ağabeyimle birlikte büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum," diyerek sinemadaki kariyer hedeflerinden bahsetti.

Gelecek Hedefleri

Yunus Emre, boksta Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmayı, sinema alanında ise iyi bir aksiyon oyuncusu olmayı hedefliyor. Çalışmalarına devam ettiğini belirten Taşkın, "İnşallah büyük başarılar elde edeceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Milli boksör Yunus Emre Taşkın, hem ringde hem beyaz perdede "parlamak" istiyor.

Milli boksör Yunus Emre Taşkın, hem ringde hem beyaz perdede "parlamak" istiyor.