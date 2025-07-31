Yusuf Ali Cömertpay: İlk Uluslararası Şampiyona ve Olimpiyat Hayalleri

Paralimpik Sporcu Yusuf Ali Cömertpay’ın Başarısı
Adana'da doğuştan hipotoni hastası olan 18 yaşındaki Yusuf Ali Cömertpay, fizyoterapisti Cumali Şahin’in yönlendirmesiyle başladığı atletizmde ilk uluslararası deneyiminde iki madalya kazandı.
İstanbul'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'nda gülle atmada altın ve disk atmada gümüş madalya elde eden Yusuf, bu başarıyı olimpiyat hedefi için bir başlangıç olarak görüyor.
Disiplin ve Başarı İlişkisi
Yusuf'un antrenörü Nuray Sev, sporcunun kısa sürede atletizmde kaydettiği gelişimden etkilendiğini belirtti. Antrenör Sev, "Yusuf mutlu, pozitif ve sabırlı bir genç. Ama beni en çok mutlu eden şey, onun disiplinli olması. Disiplin varsa sporda başarı geliyor," dedi.
Sev, gelecekteki şampiyonalar için hazırlık yaptıklarını ve Yusuf'un haftada bir yapılan idmanlarını kademeli olarak artıracaklarını ifade etti. Önlerinde ilk hedefin Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleştirilecek Dünya Para Atletizm Dubai Grand Prix olduğunu vurguladı. Bu organizasyonun ardından Avrupa Şampiyonası Yusuf Ali Cömertpay, atletizmde başlangıçta zorlandığını ancak zamanla alıştığını vurgulayarak, "Asla pes etmeyi sevmem. Bu sporu seviyorum, sonuna kadar devam edeceğim. İnşallah olimpiyat şampiyonu olacağım." şeklinde konuştu. Onun kararlılığı ve başarı azmi, birçok gence ilham kaynağı olmaya devam ediyor. İstanbul'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'nda gülle atmada altın, disk atmada gümüş madalya kazanan Yusuf Ali Cömertpay (sağda), katıldığı ilk uluslararası organizasyondaki başarısı sonrası olimpiyat hedefi için umutlandı. Doğuştan yürüme, oturma, denge sağlama gibi motor becerilerde zorluklara ve mental gelişim geriliğine neden olan hipotoni (düşük kas tonusu) hastası 18 yaşındaki Yusuf, Adana'da milli takım antrenörü Nuray Sev (solda) ile çalışıyor. İstanbul'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'nda gülle atmada altın, disk atmada gümüş madalya kazanan Yusuf Ali Cömertpay (sağda), katıldığı ilk uluslararası organizasyondaki başarısı sonrası olimpiyat hedefi için umutlandı. Doğuştan yürüme, oturma, denge sağlama gibi motor becerilerde zorluklara ve mental gelişim geriliğine neden olan hipotoni (düşük kas tonusu) hastası 18 yaşındaki Yusuf, Adana'da milli takım antrenörü Nuray Sev (solda) ile çalışıyor.
Yusuf'un İleriye Dönük Hedefleri
Yusuf Ali Cömertpay, atletizmde başlangıçta zorlandığını ancak zamanla alıştığını vurgulayarak, "Asla pes etmeyi sevmem. Bu sporu seviyorum, sonuna kadar devam edeceğim. İnşallah olimpiyat şampiyonu olacağım." şeklinde konuştu. Onun kararlılığı ve başarı azmi, birçok gence ilham kaynağı olmaya devam ediyor.
İstanbul'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'nda gülle atmada altın, disk atmada gümüş madalya kazanan Yusuf Ali Cömertpay (sağda), katıldığı ilk uluslararası organizasyondaki başarısı sonrası olimpiyat hedefi için umutlandı. Doğuştan yürüme, oturma, denge sağlama gibi motor becerilerde zorluklara ve mental gelişim geriliğine neden olan hipotoni (düşük kas tonusu) hastası 18 yaşındaki Yusuf, Adana'da milli takım antrenörü Nuray Sev (solda) ile çalışıyor.
İstanbul'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'nda gülle atmada altın, disk atmada gümüş madalya kazanan Yusuf Ali Cömertpay (sağda), katıldığı ilk uluslararası organizasyondaki başarısı sonrası olimpiyat hedefi için umutlandı. Doğuştan yürüme, oturma, denge sağlama gibi motor becerilerde zorluklara ve mental gelişim geriliğine neden olan hipotoni (düşük kas tonusu) hastası 18 yaşındaki Yusuf, Adana'da milli takım antrenörü Nuray Sev (solda) ile çalışıyor.