Yusuf Ali Cömertpay: İlk Uluslararası Şampiyona ve Olimpiyat Hayalleri

Paralimpik Sporcu Yusuf Ali Cömertpay’ın Başarısı

Adana'da doğuştan hipotoni hastası olan 18 yaşındaki Yusuf Ali Cömertpay, fizyoterapisti Cumali Şahin’in yönlendirmesiyle başladığı atletizmde ilk uluslararası deneyiminde iki madalya kazandı.

İstanbul'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'nda gülle atmada altın ve disk atmada gümüş madalya elde eden Yusuf, bu başarıyı olimpiyat hedefi için bir başlangıç olarak görüyor.

Disiplin ve Başarı İlişkisi

Yusuf'un antrenörü Nuray Sev, sporcunun kısa sürede atletizmde kaydettiği gelişimden etkilendiğini belirtti. Antrenör Sev, "Yusuf mutlu, pozitif ve sabırlı bir genç. Ama beni en çok mutlu eden şey, onun disiplinli olması. Disiplin varsa sporda başarı geliyor," dedi.