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Yusuf Dikeç'in Başarısı Atıcılık Sporuna İlgi Yarattı

Yusuf Dikeç'in olimpiyat başarısı, atıcılık sporuna olan ilgiyi artırdı. 10'dan 70 yaşına kadar birçok kişi spor yapmak için başvuruda bulunuyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 11:27
Yusuf Dikeç'in Başarısı Atıcılık Sporuna İlgi Yarattı

Yusuf Dikeç ile Atıcılık Sporu İlgi Görmeye Başladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye büyük bir başarı kazandıran Yusuf Dikeç, atıcılık sporuna ilgi duyanları cesaretlendiriyor.

Atıcılıkta Yeni Bir Dönem

Atış tarzıyla dünya genelinde dikkat çeken milli sporcu Dikeç, lens ve kulak koruması gibi yardımcı ekipmanlar kullanmadan bir eli cebinde rüşvet vererek yaptığı atışlar ile ilgi topluyor. 51 yaşında uluslararası bir madalya kazanması, spora katılımı teşvik edici bir örnek oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü havalı silahlar antrenörü Mehmet Avcı, bu başarının ardından Kayseri'deki birçok kişinin atıcılıkla ilgilendiğini ve doğrudan müdürlüklerine başvurduğunu belirtiyor: "10 yaşından 70 yaşına kadar birçok kişi arıyor, 'Bu sporu yapmak istiyoruz' diyorlar. Bu zamana kadar aktif 30 sporcumuz vardı ancak şimdi aşırı bir talep var."

Bir Sporun Gelişimi

Avcı, Kayseri'de atıcılık sporunun 5 yıldır düzenli olarak ilgili kurum tarafından yürütüldüğünü ve başarıların bilinçlenmeyi sağladığını ifade ediyor. "Yusuf ağabeyin ve İlayda Tarhan'ın başarıları birçok insanın bu spora yönelmesine sebep oldu. Artık herkes bu sporu tanıyor ve destek verecek."

Mehmet Avcı, atıcılığın yaş sınırı olmadığını ve bu sporun herkes için uygun olduğunu vurgulayarak, "15-70 yaş aralığında spor yapma isteği var. Dikeç, yaşının bir önemi olmadığını gösterdi. Spora katılım için biz de elimizden gelen desteği veriyoruz," dedi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, atıcılık sporu yapmak isteyenlere ilham kaynağı oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, atıcılık sporu yapmak isteyenlere ilham kaynağı oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, atıcılık sporu yapmak isteyenlere ilham kaynağı oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, atıcılık sporu yapmak isteyenlere ilham kaynağı oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, atıcılık sporu yapmak isteyenlere ilham kaynağı oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, atıcılık sporu yapmak isteyenlere ilham kaynağı oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, atıcılık sporu yapmak isteyenlere ilham kaynağı oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, atıcılık sporu yapmak isteyenlere ilham kaynağı oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, atıcılık sporu yapmak isteyenlere ilham kaynağı oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, atıcılık sporu yapmak isteyenlere ilham kaynağı oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, atıcılık sporu yapmak isteyenlere ilham kaynağı oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, atıcılık sporu yapmak isteyenlere ilham kaynağı oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, atıcılık sporu yapmak isteyenlere ilham kaynağı oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, atıcılık sporu yapmak isteyenlere ilham kaynağı oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, atıcılık sporu yapmak isteyenlere ilham kaynağı oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, atıcılık sporu yapmak isteyenlere ilham kaynağı oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, atıcılık sporu yapmak isteyenlere ilham kaynağı oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, atıcılık sporu yapmak isteyenlere ilham kaynağı oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, atıcılık sporu yapmak isteyenlere ilham kaynağı oldu.

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