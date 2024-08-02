Yusuf Dikeç, Olimpiyat Gümüş Madalyasıyla Ankara'ya Döndü

Yusuf Dikeç, Paris 2024’den Gümüş Madalya ile Ankara’ya Geldi

Paris 2024 Olimpiyatları’nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Türkiye'ye madalya kazandırmanın gururunu yaşıyor. Ankara’ya dönen Dikeç, daha büyük madalyalar kazanacaklarına dair söz vererek, "Los Angeles 2028'e kadar durmak yok." şeklinde konuştu.

Olimpiyat Tarihinde Bir İlki Başardılar

51 yaşındaki tecrübeli sporcu, olimpiyat tarihinin Türkiye’ye kazandırdığı ilk madalyayı elde etmenin mutluluğuyla, "Şevval ile 2-3 yıldır beraber çalışıyoruz. İyi bir sinerji yakaladık. Çok iyi bir atıcı. Daha büyük madalyalar getireceğimize söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Karşılama Töreni

Dikeç, İstanbul'dan havayoluyla geldiği Esenboğa Havalimanı'nda Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri ve genç sporcular tarafından çiçeklerle karşılandı. Dikeç, sosyal medyada gündem olma konusunu da şöyle değerlendirdi:

"(O duruşu) Bilerek isteyerek yapmadım. Sadece vücudun atış yaparken daha stabil ve dengede durabilmesi için elimi koyuyordum. Daha fazla çalışmanın ve azmetmenin önemini vurgulamak için bu konuya dikkat çekmek istemiştim. İnsanın gönlünde yer edinebilmek, kazandığım madalyadan daha değerli."

Başarıyı Paylaşmak

Dikeç ayrıca, Şevval İlayda ile olan işbirliğine vurgu yaparak, "Bu madalya sadece benim değil, ortağım ve 85 milyon Türkiye halkının emeğinin karşılığıdır. Bu bir ekip işidir. Herkesin rolünü iyi oynamasıyla güzel sonuçlar elde edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, İstanbul'dan havayoluyla Ankara'ya geldi. 51 yaşındaki tecrübeli sporcuyu, Esenboğa Havalimanı'nda Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri ve genç sporcular, çiçeklerle karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, İstanbul'dan havayoluyla Ankara'ya geldi. 51 yaşındaki tecrübeli sporcuyu, Esenboğa Havalimanı'nda Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri ve genç sporcular, çiçeklerle karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, İstanbul'dan havayoluyla Ankara'ya geldi. 51 yaşındaki tecrübeli sporcuyu, Esenboğa Havalimanı'nda Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri ve genç sporcular, çiçeklerle karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, İstanbul'dan havayoluyla Ankara'ya geldi. 51 yaşındaki tecrübeli sporcuyu, Esenboğa Havalimanı'nda Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri ve genç sporcular, çiçeklerle karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, İstanbul'dan havayoluyla Ankara'ya geldi. 51 yaşındaki tecrübeli sporcuyu, Esenboğa Havalimanı'nda Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri ve genç sporcular, çiçeklerle karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, İstanbul'dan havayoluyla Ankara'ya geldi. 51 yaşındaki tecrübeli sporcuyu, Esenboğa Havalimanı'nda Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri ve genç sporcular, çiçeklerle karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, İstanbul'dan havayoluyla Ankara'ya geldi. 51 yaşındaki tecrübeli sporcuyu, Esenboğa Havalimanı'nda Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri ve genç sporcular, çiçeklerle karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, İstanbul'dan havayoluyla Ankara'ya geldi. 51 yaşındaki tecrübeli sporcuyu, Esenboğa Havalimanı'nda Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri ve genç sporcular, çiçeklerle karşıladı.