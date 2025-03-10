Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan Altın Madalya Başarısı!

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atan Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde altın madalya kazandı.

Bu çarpıcı zafer, genç sporcuların uluslararası arenada elde ettikleri başarıların bir devamı niteliğinde. Dikeç ve Tarhan, hem kendi alanlarındaki yeteneklerini sergiledi hem de Türkiye'yi gururlandırdı.

Şampiyona, sporcuların becerilerini ve dayanıklılığını test eden oldukça rekabetçi bir ortamda gerçekleştirildi. Dikeç ve Tarhan'ın elde ettiği bu başarı, gelecek turnuvalar için umut verici bir gösterge olarak değerlendiriliyor.