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Yusuf Yazıcı sürpriz takımıyla Türkiye'ye geri dönüyor

Süper Lig üzerinde transfer hazırlıkları yapılırken Yusuf Yazıcı için yeni adres belirlendi. Yazıcı, kariyerinde Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de devam ederken borda mavili ekibe rekor bonservis kazandırarak imza atılmasıyla sürpriz takım açıklandı.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 19:54
Yusuf Yazıcı sürpriz takımıyla Türkiye'ye geri dönüyor

Lille ile sözleşmesi sona ererken Yusuf Yazıcı, gösterdiği performansla beraber transfer haberlerini süslerken milli topçu hakkında flaş iddialar ortaya atıldı. Genç isim önemli futbolcuların bulunduğu listede yer alırken 2019 yılında bordo-mavili ekipten 18.5 milyon Euro'ya Fransa'ya transfer olan Yazıcı, Lille formasıyla Avrupa'da adını duyurdu.

GOL KRALI OLARAK ADINI YAZDIRDI
2020-2021 sezonunda Lille ile PSG'yi geride bırakarak Fransa Ligi'nde yer alan milli yıldız Fransa Süper Kupası şampiyonluğa gitti. Yazıcı, 7 golle turnuvanın gol kralı olmuştu. Performans  düşüklüğünde yaşanan olaylarla beraber 7 golle turnuvanın gol kralı oldu. Lille formasıyla 30 maça çıkan tecrübeli 10 numara, söz konusu maçlarda 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Yusuf yazıcı
GALATASARAY İLE ANLAŞMA YAPILDI
Lille'deki sözleşmeyle beraber Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e Galatasaray formasıyla geri döneceği iddiaları yer aldı. Erden Timur ile görüştüğü söylenen Yusuf Yazıcı'nın sezon sonunda imzayı atacağı söylenmişti. Yeni sezonla beraber Yusuf Yazıcı, yeni sezonda Galatasaray yerine Beşiktaş'a imza atarken 10 numaranın dışında forvette ve kanatlarda görev yapan Yusuf'un Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı gelen bilgilerle beraber Beşiktaş'ın önümüzdeki gülerde hazırlık yapılacağı tahminleri geldi.
Yusuf'un Fransız kulübüyle sözleşmesiyle sona ermesiyle ilgili olacak açıklamalar yapılırken Lille'den ayrılması durumunda Trabzonspor'dan başka Türk takımına gidemez maddesinin geçerliliği yer almamaktadır.

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