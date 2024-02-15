Yusuf Yazıcı sürpriz takımıyla Türkiye'ye geri dönüyor

Lille ile sözleşmesi sona ererken Yusuf Yazıcı, gösterdiği performansla beraber transfer haberlerini süslerken milli topçu hakkında flaş iddialar ortaya atıldı. Genç isim önemli futbolcuların bulunduğu listede yer alırken 2019 yılında bordo-mavili ekipten 18.5 milyon Euro'ya Fransa'ya transfer olan Yazıcı, Lille formasıyla Avrupa'da adını duyurdu.



GOL KRALI OLARAK ADINI YAZDIRDI

2020-2021 sezonunda Lille ile PSG'yi geride bırakarak Fransa Ligi'nde yer alan milli yıldız Fransa Süper Kupası şampiyonluğa gitti. Yazıcı, 7 golle turnuvanın gol kralı olmuştu. Performans düşüklüğünde yaşanan olaylarla beraber 7 golle turnuvanın gol kralı oldu. Lille formasıyla 30 maça çıkan tecrübeli 10 numara, söz konusu maçlarda 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi.



GALATASARAY İLE ANLAŞMA YAPILDI

Lille'deki sözleşmeyle beraber Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e Galatasaray formasıyla geri döneceği iddiaları yer aldı. Erden Timur ile görüştüğü söylenen Yusuf Yazıcı'nın sezon sonunda imzayı atacağı söylenmişti. Yeni sezonla beraber Yusuf Yazıcı, yeni sezonda Galatasaray yerine Beşiktaş'a imza atarken 10 numaranın dışında forvette ve kanatlarda görev yapan Yusuf'un Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı gelen bilgilerle beraber Beşiktaş'ın önümüzdeki gülerde hazırlık yapılacağı tahminleri geldi.

Yusuf'un Fransız kulübüyle sözleşmesiyle sona ermesiyle ilgili olacak açıklamalar yapılırken Lille'den ayrılması durumunda Trabzonspor'dan başka Türk takımına gidemez maddesinin geçerliliği yer almamaktadır.

