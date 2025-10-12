Zecorner Kayserispor, Radomir Djalovic ile resmen imzaladı

Zecorner Kayserispor, Radomir Djalovic ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Belek'te düzenlenen tören ve Djalovic'in hedefleri kulübün YouTube hesabından paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 15:01
Belek'te düzenlenen imza töreni kulübün ABD merkezli YouTube hesabından yayınlandı

Trendyol Süper Lig ekibi Zecorner Kayserispor, anlaşmaya vardığı teknik direktör Radomir Djalovic için Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde imza töreni düzenledi. Tören, kulübün ABD merkezli YouTube hesabından paylaşıldı.

Törende konuşan Djalovic, Kayserispor'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek yıllar önce Kayseri'de yaşadığını söyledi. Türkiye ligini bildiğini belirten Djalovic, "Taraftara şunun sözünü verebilirim, sıkı bir şekilde çalışıp bulunduğumuz yerden yukarı çıkabiliriz. Umut ediyorum burada çok güzel zaman geçireceğiz. Türkiye ve Kayserispor'a gelmekten dolayı mutluyum." dedi.

Bir gazetecinin "Kayserispor'da problemin nerede olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Djalovic, "İyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Sakatlıklarla ilgili bir problem yaşandı. Bu sakat oyuncuların önce aramıza katılmasını istiyoruz. Takım halinde çok sıkı bir şekilde çalışarak bulunduğumuz yerden daha iyi bir yerde performans göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Djalovic, bir dönem formasını giydiği Kayseri Erciyesspor'la ilgili soruya da, "Burada oynadığımda çok gençtim. O sene çok iyi bir sene olmamasına rağmen, daha sonraki yıl Avrupa'ya gitmiştik." şeklinde yanıt verdi. Teknik direktör, ayrıca "ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çalışacaklarını" ve "her puanın önemli olduğunu" vurguladı.

Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın ise törende takım için yeni bir başlangıç yaptıklarını, kariyerinde önemli başarılar bulunan Djalovic ile anlaştıklarını ve Djalovic'in Kayseri'nin eski futbolcularından biri olduğunu hatırlatarak teknik direktörlük görevinde başarılı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Djalovic, kendisini sarı-kırmızılı ekibe bağlayan 1,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

