Zekeriya Arslantürk: Düzce'de Her Yaşta Sporcuya Destek

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürü Zekeriya Arslantürk, kentteki spor salonlarını gezerek incelemelerde bulundu ve her yaş grubundan sporcuya destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Tenis Kortlarında inceleme ve destek

Arslantürk, Bahçeşehir Spor Kompleksindeki tenis kortlarında süren antrenmanı ziyaret etti. Antrenörlerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı, sporcularla kısa sohbetler gerçekleştirdi ve onlara başarı dileklerini iletti.

Bilardo salonunda faaliyet değerlendirmesi

İl Müdürü, ziyaretinin devamında Bahçeşehir Gençlik Merkezi Savaş Bulut Bilardo Salonuna geçerek buradaki antrenmanları izledi. Arslantürk, bilardo branşında yürütülen faaliyetleri yerinde görüp değerlendirmelerde bulundu.

Zekeriya Arslantürk, incelemeler sonrası yaptığı değerlendirmede her yaş grubundan sporcuya destek vermeye devam edeceklerini belirterek tüm sporculara başarı temennilerini iletti.

DÜZCE GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRÜ ZEKERİYA ARSLANTÜRK SPOR SALONLARINI GEZEREK İNCELEMELERDE BULUNDU HER YAŞ GRUBUNDAN SPORCUYA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEKLERİNİ SÖYLEDİ.