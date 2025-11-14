Zekeriya Arslantürk: Düzce'de Her Yaşta Sporcuya Destek

Düzce Gençlik ve Spor Müdürü Zekeriya Arslantürk, Bahçeşehir'deki tenis ve bilardo tesislerini ziyaret ederek her yaş grubundan sporculara destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:28
Zekeriya Arslantürk: Düzce'de Her Yaşta Sporcuya Destek

Zekeriya Arslantürk: Düzce'de Her Yaşta Sporcuya Destek

DÜZCE(İHA)Düzce Gençlik ve Spor Müdürü Zekeriya Arslantürk, kentteki spor salonlarını gezerek incelemelerde bulundu ve her yaş grubundan sporcuya destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Tenis Kortlarında inceleme ve destek

Arslantürk, Bahçeşehir Spor Kompleksindeki tenis kortlarında süren antrenmanı ziyaret etti. Antrenörlerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı, sporcularla kısa sohbetler gerçekleştirdi ve onlara başarı dileklerini iletti.

Bilardo salonunda faaliyet değerlendirmesi

İl Müdürü, ziyaretinin devamında Bahçeşehir Gençlik Merkezi Savaş Bulut Bilardo Salonuna geçerek buradaki antrenmanları izledi. Arslantürk, bilardo branşında yürütülen faaliyetleri yerinde görüp değerlendirmelerde bulundu.

Zekeriya Arslantürk, incelemeler sonrası yaptığı değerlendirmede her yaş grubundan sporcuya destek vermeye devam edeceklerini belirterek tüm sporculara başarı temennilerini iletti.

DÜZCE GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRÜ ZEKERİYA ARSLANTÜRK SPOR SALONLARINI GEZEREK İNCELEMELERDE BULUNDU...

DÜZCE GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRÜ ZEKERİYA ARSLANTÜRK SPOR SALONLARINI GEZEREK İNCELEMELERDE BULUNDU HER YAŞ GRUBUNDAN SPORCUYA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEKLERİNİ SÖYLEDİ.

DÜZCE GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRÜ ZEKERİYA ARSLANTÜRK SPOR SALONLARINI GEZEREK İNCELEMELERDE BULUNDU...

İLGİLİ HABERLER

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tavas’ta Milli Maç Heyecanı: Dünya Kupası Elemeleri Dev Ekranlarda
2
Merve Dinçel Kavurat 53 Kilo Dünya Şampiyonu: Eşinin İnanışı Motive Etti
3
Aydın'da Basketbol Aday Hakem ve Masa Görevlisi Kursu Başvuruları Başladı
4
Zekeriya Arslantürk: Düzce'de Her Yaşta Sporcuya Destek
5
Ahmet Buğra Kısa Yıldızlar Judo Milli Takım Kampına Davet Edildi
6
Tim Jabol Folcarelli, Trabzonspor'un En İstikrarlı Oyuncusu
7
A Milli Takım Bursa'da 10. kez: Bulgaristan maçı yarın 20.00

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları