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Zeliha Nur Kamaç, İslami Dayanışma Oyunları'nda Altın Madalya Hedefliyor

Milli muaythai sporcusu Zeliha Nur Kamaç, Suudi Arabistan'daki İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanmayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 12:02
Zeliha Nur Kamaç, İslami Dayanışma Oyunları'nda Altın Madalya Hedefliyor

Milli Sporcudan Büyük Hedef

Milli muaythai sporcusu Zeliha Nur Kamaç, ağustos ayında Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl Yunanistan'da gerçekleştirilen Dünya Muaythai Şampiyonası'nda gümüş madalya elde eden 19 yaşındaki milli sporcu, uluslararası arenada başarısını taçlandırmak için yoğun bir çalışma temposu sürdürdüğünü ifade etti.

İslami Dayanışma Oyunları'na Hazırlık

Kamaç, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasında dört yılda bir düzenlenen çok sporlu organizasyona katılmak için antrenörünün gözetiminde sıkı antrenmanlar yaptığını belirtti. "Suudi Arabistan'da altın madalya alarak ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmenin gururunu yaşamak istiyorum,"

Hedeflerinin yalnızca bu oyunlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Kamaç, 2024 yılı Yunanistan'daki Dünya Muaythai Şampiyonası'nda elde ettiği başarıları daha ileriye taşımak istediğini de sözlerine ekledi.

Olimpiyat Hayali

Kamaç, muaythai branşının Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tanındığını belirterek, sporun 2024 Olimpiyatları programlarına alınmasını ümit ettiğini ifade etti. Olimpiyat şampiyonluğu; ise onun en büyük hayali durumunda.

Antrenör Yasin Urlu'dan Destek

Kamaç'ın antrenörü Yasin Urlu, sporcusunun ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza attığını vurguladı. Urlu, "Zeliha, azmiyle İslami Dayanışma Oyunları'na katılmaya hak kazandı. İnşallah ağustos ayında altın madalya için Riyad'da olacağız,"

Başarılarla Dolu Bir Geçmiş

Daha önce yıldızlar ve gençler kategorilerinde milli formayı giyen Kamaç, birçok kez ulusal ve uluslararası ödüllere layık görüldü. Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan Kamaç, annesinin yönlendirmesiyle 7 yıl önce başladığı muaythai sporunda hızlı bir yükseliş gösterdi.

Kilo vermek ve sağlıklı yaşam için muaythaiye başlayan sporcunun, branşa ilgisi ilk olarak televizyonda izlediği bir programla başladı. Şimdi ise uluslararası başarılarıyla Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Milli muaythai sporcusu Zeliha Nur Kamaç, ağustos ayında Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde...

Milli muaythai sporcusu Zeliha Nur Kamaç, ağustos ayında Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Milli muaythai sporcusu Zeliha Nur Kamaç, ağustos ayında Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde...

Milli muaythai sporcusu Zeliha Nur Kamaç, ağustos ayında Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

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