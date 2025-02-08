Zeliha Nur Kamaç, İslami Dayanışma Oyunları'nda Altın Madalya Hedefliyor

Hedeflerinin yalnızca bu oyunlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Kamaç, 2024 yılı Yunanistan'daki Dünya Muaythai Şampiyonası'nda elde ettiği başarıları daha ileriye taşımak istediğini de sözlerine ekledi.

Olimpiyat Hayali

Kamaç, muaythai branşının Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tanındığını belirterek, sporun 2024 Olimpiyatları programlarına alınmasını ümit ettiğini ifade etti. Olimpiyat şampiyonluğu; ise onun en büyük hayali durumunda.

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