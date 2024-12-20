Zeren Group Türkiye Tenis Ligi'nde Kadınlar Finalistleri Açıklandı

Tenis tutkunları için büyük bir heyecan doruğa ulaşırken, Zeren Group Türkiye Tenis Ligi'nde kadınlar finalistleri belli oldu. Yarın, en iyi kulüplerin karşı karşıya geleceği finalde ENKA Spor Kulübü ile Alaçatı Tenis Kulübü zorlu bir mücadeleye çıkacak.

Finale Yükselen Takımlar

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Taçspor Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvanın yarı finallerinde, ENKA Spor Kulübü, TED Spor Kulübü ile karşılaşarak 2-1 galip geldi. Diğer yarı finalde ise Alaçatı Tenis Kulübü, Green Tenis Golf Kulübü'nü 2-0 yenerek finale kalmayı başardı.

Takım Kadroları

ENKA Spor Kulübü'nün kadrosu; Çağla Büyükakçay, Zeynep Sönmez, İpek Öz, Ayla Aksu, Doğa Türkmen ve Melis Sezer'den oluşurken, Alaçatı Tenis Kulübü'nün kadrosunda Defne Çırpanlı, Selina Atay, Ela Düzovalılar ve Ece Gencer bulunuyor.

Final Maçının Detayları

Heyecan dolu final mücadelesi, yarın saat 9.30'da başlayacak ve seri iki tekler ile bir çiftler maçı olarak gerçekleştirilecek.