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Zerenspor, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 Geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Zerenspor, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 22:06
Zerenspor, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 Geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Zirve Mücadelesi

Voleybol dünyasında heyecan dorukta! Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Zerenspor, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker ile karşı karşıya geldi.

Deplasman Galibiyeti

Zerenspor, bu kritik karşılaşmada rakibini 3-0’lık net bir skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, Zerenspor'un ligdeki iddiasını güçlendirmiş oldu.

Takım performansının yanı sıra, oyuncuların sergilediği üstün oyun performansı voleybolseverler tarafından büyük bir beğeni topladı. Ligin gidişatında bu zafer, Zerenspor’un hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak kaydedildi.

Voleybolseverler, gelecek maçları ve takımların durumunu merakla bekliyor.

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