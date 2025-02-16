Zerenspor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 ile Geçti

Zerenspor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 15:19
Zerenspor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 ile Geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Zerenspor Zaferi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 21. haftanın açılış maçında Zerenspor, sahasında konuk ettiği Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Bu önemli karşılaşma, ev sahibi ekip Zerenspor'un üstün performansıyla sona erdi. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için salonu doldurmuştu ve maça büyük bir ilgi gösterdiler.

Zerenspor, bu galibiyetle birlikte ligdeki iddiasını sürdürürken, Bahçelievler Belediyespor ise mağlubiyetin ardından toparlanmak için hafta içi çalışmalarına hız verecek.

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