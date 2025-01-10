Zeynep Sönmez Avustralya Açık'ta Ana Tabloda Mücadele Edecek

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık ana tablosunda mücadele edecek. Bu yılın tek Türk temsilcisi olarak korta çıkacak.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:58
Zeynep Sönmez Avustralya Açık'ta Ana Tabloda Mücadele Edecek

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık Ana Tablolarında

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kariyerinde ilk kez Avustralya Açık ana tablosunda yer alarak önemli bir başarıya imza atacak. Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası olan bu prestijli organizasyonda mücadele etmeye hak kazandı.

Başarılarıyla Dikkatleri Üzerine Çekti

Geçen sezonki performansıyla kadınlar dünya sıralamasında 88. sıraya kadar yükselen Zeynep, 2025 yılındaki Melbourne turnuvasına doğrudan katılma hakkı elde etti. 22 yaşındaki genç sporcu, bu yıl Avustralya Açık ana tablo maçlarında korta çıkan tek Türk tenisçi olacak.

İlk Turda Zorlu Mücadele

Güncellenen dünya klasmanında 93. sırada yer alan Zeynep, 13 Ocak Pazartesi günü ilk turda ev sahibi ülkeden dünya 150 numarası Talia Gibson ile karşılaşacak.

Gençler ve Para Tenisinde Türkiye Temsil Edilecek

Avustralya Açık Gençler Turnuvası'nda Türkiye'den 4 tenisçi katılacak. Deniz Dilek ana tabloda, Ada Kumru, Haydar Cem Gökpınar ve Kerem Yılmaz ise elemelerde mücadele edecekler. Elemeler 15 Ocak tarihinde başlayacak, ana tablo karşılaşmaları ise 18 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Para Teniste Temsilcilerimiz

Para tenis turnuvasında Ahmet Kaplan ve Ali Ataman da korta çıkacak. İlk müsabakaların 21 Ocak'ta oynanacağı turnuvada, quad kategorisinde dünya 4 numarası olan Ahmet, ana tablodan; dünya 15 numarası Ali ise elemelerden başlayacak.

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