Zeynep Sönmez'in ABD Açık 2. Tur Rakibi: Marta Kostyuk

Zeynep Sönmez'in ABD Açık 2. turundaki rakibi Marta Kostyuk

Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tabloda mücadele eden milli tenisçi Zeynep Sönmez'in 2. turdaki rakibi belli oldu.

Kariyerinde ilk kez ABD Açık'ta ana tabloda yer alan ve ilk turda Amerikalı Katie Volynets'i set vermeden mağlup eden Zeynep Sönmez, ikinci turda Ukraynalı raket Marta Kostyuk ile karşılaşacak.

27 numaralı seribaşı Kostyuk, ilk turda Büyük Britanyalı Katie Boulter'i 6-4'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.

Galibiyet halinde tarihe geçecek

Dünya klasmanının 81'inci basamağındaki Zeynep Sönmez, Ukraynalı rakibi karşısında galip gelmesi halinde bu turnuvada 3. tura çıkan ilk Türk tenisçi ünvanını elde edecek.