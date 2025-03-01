Zeynep Sönmez Merida Açık Turnuvası'nda Çeyrek Finalde Elendi

Zeynep Sönmez, Merida Açık Turnuvası'ndan Elendi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'nın Merida kentinde düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çeyrek finale yükseldi ancak burada eleme yaşadı. Dünya sıralamasının 88. basamağındaki Sönmez, turnuvanın 1 numaralı seribaşı Emma Navarro ile karşılaştı.

Çeyrek Final Maçı

Zeynep, dünya 10 numarası olan Navarro ile oynadığı karşılaşmada istediği sonucu alamadı. İlk seti 6-4, ikinci seti ise 6-2 kaybeden Sönmez, turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Bu performansla milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, gelecekteki turnuvalar için deneyim kazanarak daha da güçlenme yolunda adımlar atmayı hedefliyor.