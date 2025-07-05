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Zeynep Sönmez Wimbledon'da 3. Tura Veda Etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'da 3. turda Rus rakibi Aleksandrova'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 19:42
Zeynep Sönmez Wimbledon'da 3. Tura Veda Etti

Milli Tenisçi Zeynep Sönmez Wimbledon'da Elendi

Türkiye'nin başarılı tenisçileri arasında yer alan Zeynep Sönmez, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 3. turda Rus sporcu Ekaterina Aleksandrova ile karşılaşarak organizasyona veda etti. Maç sonucunda Zeynep, 2-0'lık skorla kaybederek turnuvadan ayrıldı.

Maçın Detayları

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen bu prestijli turnuvada Zeynep, dünya sıralamasında 88. sırada yer alırken, 18. basamakta bulunan Aleksandrova ile karşı karşıya geldi. İlk sette rakibinin servis oyunlarına etkin bir şekilde karşılık veremeyen Sönmez, bu seti 6-3 kaybederek geriye düştü.

İkinci sette ise, servis kalitesini artıran milli oyuncu, 5-2'lik bir avantaj sağladı. Ancak bu durumu sürdüremeyerek seti tie-break'te 7-6 kaybetti ve turnuvadan elenmiş oldu.

Destekleyiciler

Öte yandan, Zeynep Sönmez'in mücadelesini Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve eşi Sevcan Ertaş yerinde izleyerek destek oldular.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasında dünya...

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasında dünya sıralamasında 88. sırada bulunan milli tenisçi Zeynep Sönmez (fotoğrafta), 18. basamakta yer alan rakibi Ekaterina Aleksandrova ile 3. turda karşılaştı. Milli tenisçi, rakibine 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasında dünya...

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasında dünya sıralamasında 88. sırada bulunan milli tenisçi Zeynep Sönmez (fotoğrafta), 18. basamakta yer alan rakibi Ekaterina Aleksandrova ile 3. turda karşılaştı. Milli tenisçi, rakibine 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

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