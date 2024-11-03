Zeynep Sönmez, WTA 250 Turnuvasında Finale Yükseldi

Zeynep Sönmez Tarih Yazıyor

22 yaşındaki milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'da gerçekleştirilen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda tarihi bir başarıya imza attı. Yarı finalde, Rus rakibi Alina Korneeva ile karşılaşan Sönmez, mücadeleyi 2-0 kazanarak finale yükselmeyi başardı.

Yarı Final Karşılaşması

Karşılaşmada, Zeynep Sönmez, Korneeva'ya karşı ilk seti 7-6, ikinci seti ise 6-2'lik skorlarla geçerek rakibini üst üste iki setle mağlup etti. Bu galibiyet, onun profesyonel tenis kariyerinde ilk kez WTA 250 turnuvasında finale çıkması anlamına geliyor.

Final Karşılaşması

Finallerde Zeynep Sönmez, ABD'li Ann Li ve Rus tenisçi Polina Kudermetova arasındaki maçın kazananıyla karşı karşıya gelecek. Zeynep'in bu turnuvadaki başarısı, Türk tenisinin uluslararası arenada daha fazla tanınmasına katkı sağlayacak.