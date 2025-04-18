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Zeytinburnu Spor Merkezi Açıldı: Bakan Bak Törende Konuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytinburnu Spor Merkezi'nin açılışında önemli mesajlar verdi ve tesislerin gençlere spor imkanı sunduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 12:48
Zeytinburnu Spor Merkezi Açıldı: Bakan Bak Törende Konuştu

Zeytinburnu Spor Merkezi Açılışı Gerçekleşti

Zeytinburnu Spor Merkezi'nin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Zeytinburnu Meydanı ile Zeytinburnu Millet Bahçesi yanında bulunan merkez, önemli bir spor kompleksi olarak hizmet verecek.

Bakan Bak'tan Özel Mesajlar

Açılış törenine Bakan Bak'ın yanı sıra bakan yardımcısı Safa Koçoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy gibi önemli isimler katıldı. Bakan Bak, Zeytinburnu'nun kendisi için özel bir ilçe olduğunu ve burada gençlik döneminde futbol oynadığını belirtti. "Buraya yabancı değiliz. Zeytinburnu'nda çok güzel işler yaptık" ifadelerini kullandı.

Spor Tesislerinin Önemi

Bakan Bak, Türkiye'de çok büyük spor tesislerinin yapıldığını belirterek, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sporun içinden gelmesinin bu alanda verilen destekleri artırdığını vurguladı. Zeytinburnu'nda Basketbol Gelişim Merkezi ve Buz Adası gibi modern tesislerin bulunduğunu ifade ederek, "Burası eskiden emniyet müdürlüğüydü, şimdi spor merkezi oldu" dedi.

Bağımlılıkla Mücadelede Sporun Rolü

Bakan Bak, sporun çocukların öz güvenini artırdığına dikkat çekerek, "Bizim birinci işimiz bağımlılıkla mücadele etmek" dedi. Dijital ve madde bağımlılığı ile mücadele için sporun önemine vurgu yaptı. Şu anda Türkiye'de 11 milyondan fazla çocuğun yüzme öğrendiğini belirterek, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onların spor yapmasını istiyoruz" dedi.

Vali Gül ve Belediye Başkanı Arısoy'un Açıklamaları

İstanbul Valisi Davut Gül, Bakan Bak'ın İstanbul'u iyi bilmesinin avantaj sağladığını belirtti. Ayrıca, tesislerin kullanımının ve değerinin bilinmesinin önemine değindi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise, "Zeytinburnu'na kazandırdığımız spor merkezi için mutluyuz. Bu alanı yeni bir imkan olarak değerlendirdik" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından, kurdele kesimiyle tesis resmen hizmete açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytinburnu Meydanı ile Zeytinburnu Millet Bahçesi...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytinburnu Meydanı ile Zeytinburnu Millet Bahçesi yanında yer alan Zeytinburnu Spor Merkezi'nin açılışında konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytinburnu Meydanı ile Zeytinburnu Millet Bahçesi...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytinburnu Meydanı ile Zeytinburnu Millet Bahçesi yanında yer alan Zeytinburnu Spor Merkezi'nin açılışında konuştu.

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