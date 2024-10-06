DOLAR
34,23 0%
EURO
37,62 0%
ALTIN
2.919,65 0%
BITCOIN
2.150.643,47 -1,76%

Ziraat Bankkart, Akkuş Belediyespor'u Rahat Geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart, Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 19:29
Ziraat Bankkart, Akkuş Belediyespor'u Rahat Geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde İlk Haftanın Sonuçları

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte SMS Grup Efeler Ligi heyecanı da başladı. Bu bağlamda, Ziraat Bankkart, ligin ilk haftasında kendi sahasında Akkuş Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Ziraat Bankkart'ın Sürükleyici Performansı

Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Ziraat Bankkart, rakibini 3-0'lık net bir skorla yenmeyi başardı. Bu sonuç, takımın ligdeki hedefleri açısından büyük bir önem taşıyor.

Sezon Başlangıcında Öne Çıkan Takvim

Voleybol tutkunları için sezonun bu aşamasında daha birçok heyecan verici karşılaşma bekleniyor. Ziraat Bankkart, önümüzdeki haftalarda da benzer performansını sürdürmek adına hazırlıklarına devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana Demirspor'un Yeni Başkanı Bedirhan Durak
2
Galatasaray HDI Sigorta, İlk Haftayı Zaferle Tamamladı
3
Hentbol Erkekler Süper Lig 6. Haftası Sonuçlandı
4
Corendon Alanyaspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray Maçını Değerlendirdi
5
Amed Sportif Faaliyetler - Esenler Erokspor Maçının Ardından
6
Trendyol Süper Lig'de 8. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor