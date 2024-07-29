Gaziantep Medical Point Hastanesi, Merinos Kadın Voleybol Takımı ile İş Birliği Yaptı

Gaziantep Medical Point Hastanesi, Merinos Kadın Voleybol Takımına Destek Oluyor

Gaziantep Medical Point Hastanesi, Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Liginde mücadele eden Merinos Gençlik ve Spor Kulübü ile sağlık sponsorluk anlaşması imzaladı.

Sağlık Sponsorluk Anlaşması İmzalandı

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, anlaşma Gaziantep Medical Point Hastanesi Genel Müdürü Haluk Gültekin ve Merinos Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ali Atalar tarafından gerçekleştirildi.

Medical Point'ten Açıklama

Haluk Gültekin, yaptığı açıklamada, salon sporlarına uzun yıllardır destek verdiklerini belirtti. 8 yıldır sağlık sponsorluğunu üstlendikleri Gaziantep Basketbol takımından sonra bu önemli adımı atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

“Sporcuların sağlığı, takımın başarısını doğrudan etkiler” diyen Gültekin şu ifadeleri kullandı: “Medical Point olarak, şehir temsilcimiz olan Merinos Kadın Voleybol Takımına destek vermeye devam edeceğiz. Sporcuların sağlık durumunu sürekli takip edeceğiz ve bu iş birliği, spor ve sağlığın önemini vurgulayan bir adım olacaktır.”

Takımın Performansını Artıracak Destek

Gültekin, sağlık sponsorluğu çerçevesinde takımın sağlık kontrollerinin üstlenileceğini ve sporcuların sağlık durumlarının düzenli olarak takip edileceğini belirtti. “Bu işbirliği, Sultanlar Ligi hedefimize katkı sağlayacaktır,” dedi.

Ali Atalar'dan Teşekkür

Merinos Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ali Atalar, Gaziantep Medical Point Hastanesi ile yapılan sponsorluk anlaşmasının takım için büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Bu yılki hedefimiz, play-off'lara kalmak ve ardından Sultanlar Ligi'ne yükselmektir,” diyen Atalar, hastanenin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinin oyuncuların performansını artıracağından emin olduğunu belirtti. “Başta Haluk Gültekin olmak üzere Medical Point Hastanesi yetkililerine teşekkür ederim,” şeklinde konuştu.

Medical Point Hastanesi ile Türkiye Voleybol 1'inci Liginde mücadele eden Merinos Gençlik ve Spor Kulübü A Takımı, 2024-2025 sezonu sağlık sponsorluğu için anlaşma imzaladı.