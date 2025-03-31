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Ziraat Bankkart, CEV Kupası Finali İçin Polonya'ya Gidiyor

Ziraat Bankkart, CEV Kupası finalinde Asseco Resovia ile mücadele ederek avantaj peşinde. Takım kaptanı Ter Maat, zorlu bir maç bekliyor.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 11:22
Ziraat Bankkart, CEV Kupası Finali İçin Polonya'ya Gidiyor

Ziraat Bankkart, CEV Kupası finalinin ilk maçında Polonya temsilcisi Asseco Resovia ile karşılaşmak üzere yola çıkıyor. Takım, bu zorlu mücadelede avantajlı bir sonuç elde ederek ikinci maç öncesinde işini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Ziraat Bankkart, hem ligde hem de Avrupa'da şampiyonluk mücadelesi verirken, CEV Kupası'nda adını finale yazdırmak için son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Trentino Itas'ı yarı finalde eleyerek önemli bir başarıya imza attı.

Finalde son CEV Kupası şampiyonu Asseco Resovia ile eşleşen Ziraat Bankkart, rakibi ile yapacağı ilk maçı 2 Nisan Çarşamba günü oynayacak. Rzeszow kentindeki bu müsabakada, Bulgar hakem Ilian Georgiev düdük çalacak ve yardımcılığını İtalyan Mauro Carlo Goitre üstlenecek.

Rövanş mücadelesi ise 9 Nisan Çarşamba günü Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek ve bu karşılaşmanın ardından CEV Kupası sahibini bulacak.

Ziraat Bankkart Kulübü'nden yapılan açıklamada, takım kaptanı Wouter ter Maat görüşlerine yer verildi. Ter Maat, "Zorlu maçlar sonunda adımızı finale yazdırdık. Bizim için zor bir mücadele olacak. Rakibimize karşı iyi hazırlandık. Avantajlı bir sonuç elde edip ikinci maç için işimizi kolaylaştırmak istiyoruz. Umarım iki maç sonucunda kupaya uzanan taraf oluruz," ifadelerini kullandı.

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