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Ziraat Bankkart CEV Kupası'nda 8'li Finale Yükseldi

Ziraat Bankkart, VaLePa'yı 3-0 yenerek CEV Kupası'nda 8'li finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 20:40
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 21:07
Ziraat Bankkart CEV Kupası'nda 8'li Finale Yükseldi

Ziraat Bankkart CEV Kupası'nda Zaferle İlerliyor

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu rövanşında Finlandiya'nın VaLePa takımını 3-0 mağlup etti ve bu sonuçla 8'li finale adını yazdırdı.

İlk Maçta Da Galip Geldi

Sonraki Rakip Fino Kaposvar veya Galatasaray HDI

8'li finalde Ziraat Bankkart, Fino Kaposvar ile Galatasaray HDI eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Takım, bu turda da galibiyet hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Finlandiya'nın...

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Finlandiya'nın VaLePa takımıyla TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda karşılaştı.

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Finlandiya'nın...

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Finlandiya'nın VaLePa takımıyla TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda karşılaştı.

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