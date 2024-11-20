Ziraat Bankkart CEV Kupası'nda 8'li Finale Yükseldi

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu rövanşında Finlandiya'nın VaLePa takımını 3-0 mağlup etti ve bu sonuçla 8'li finale adını yazdırdı.

8'li finalde Ziraat Bankkart, Fino Kaposvar ile Galatasaray HDI eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Takım, bu turda da galibiyet hedefliyor.

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Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Finlandiya'nın VaLePa takımıyla TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda karşılaştı.

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Finlandiya'nın VaLePa takımıyla TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda karşılaştı.