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Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı Deplasmanda Yendi

Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nde Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 21:55
Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı Deplasmanda Yendi

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi Maç Sonuçları

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında, Ziraat Bankkart takımı, Fenerbahçe Medicana'nın sahasında önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Ziraat Bankkart, rakibini 3-1'lik skorla mağlup ederek, ligdeki konumunu güçlendirdi.

Maçın Detayları

Bu heyecan dolu karşılaşmada, Ziraat Bankkart oyuncuları sergiledikleri üst düzey performans ile dikkat çekti. Fenerbahçe Medicana ise mücadeleye rağmen istediği sonuçları alamadı.Önemli Galibiyet

Ziraat Bankkart'ın bu galibiyeti, takımın sezon boyunca göstereceği performans açısından büyük bir motivasyon kaynağı oldu.

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